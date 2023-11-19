美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐（Miss Asia USA） 選美決賽11月18日在麗浪多灘藝術表演中心(Redondo Beach Performing Art Center)舉行，吸引來自不同國家的佳麗參加。代表台灣參賽的2022台美小姐皇后張芳瑜（Tiffany Chang），脫穎而出奪得后冠，她同時在比賽中榮獲4獎項。

美國亞洲小姐選美決賽，吸引來自韓國、日本、印尼、柬埔寨、印度、蒙古、越南 及中國等地的佳麗參與，她們精心打扮，展現各自風采。

比賽過程中，參賽佳麗分別以國家特色服飾、泳裝和晚禮服出場，評審進行各項打分。每次張芳瑜出場，台僑們都熱烈歡呼，挥舞中華民國 和美國國旗，給兩位活動主持人留下深刻印象，並讚揚台灣的熱情。

張芳瑜身著熱情奔放的紅色晚禮服驚艷全場。（記者張庭瑜／攝影） 張芳瑜加冕一刻，臉上洋溢著喜悅與興奮。（記者張庭瑜／攝影）

台灣佳麗以漢服出場，晚禮服展示中，則穿著熱情紅禮服。其他亞洲國家的佳麗，則分別以韓服、和服、中國青花瓷和清朝格格裝出場。

中國佳麗身著以青花瓷為靈感的傳統服飾出場。（記者張庭瑜／攝影） 蒙古佳麗在選美大會上身著其國家的傳統服飾，以色彩鮮明、細節精緻的裝扮展現蒙古文化的獨特風情。（記者張庭瑜／攝影）

經過評選，張芳瑜獲得「最佳觀眾緣獎」、「最佳泳裝」、「最佳人緣獎」及「晚禮服獎」等，讓現場的台灣觀眾興奮尖叫。

最終評比時，主持人一度宣布中國和台灣兩位佳麗平分秋色，讓現場台僑更加緊張，最終由張芳瑜奪得后冠。

張芳瑜得知獲得后冠時的反應。（記者張庭瑜／攝影）

張芳瑜表示，很榮幸能代表台灣，並獲得后冠。張芳瑜說，台灣在選美界，通常被視為不被承認的國家，這次奪得后冠，對她來說具有特殊意義。希望透過這次的勝利，能夠突顯台灣作為一個獨立國家的地位。她還分享與其他亞洲國家參賽者的互動，並表示今年的主題是「多元性與團結」（unity and diversity）。張芳瑜鼓勵大家追隨自己的信仰，為夢想努力奮鬥。

約有100多名台僑前來為張芳瑜加油，他們手舉中華民國國旗和標語。台美小姐選拔賽總召集人楊悅英表示，張芳瑜參加這場比賽，能夠讓更多人認識台灣，並為台灣在國際舞台增加曝光。楊悅英說，台美小姐選拔一直秉持端庄、高雅，曾獲2022台美小姐皇后的張芳瑜，以科技女性的身分參加美國亞洲小姐選美決賽，突顯台灣女性的高雅和獨特。

台僑為張芳瑜應援。（記者張庭瑜／攝影） 張芳瑜踏上舞台，台美觀眾席助威聲不斷。（記者張庭瑜／攝影）

到場支持的台僑劉小姐表示，支持張芳瑜，是因為這有助台灣的國際外交，讓美國的非華人 族群，更了解台灣。而2022台美小姐第一公主張文瑄表示，她在比賽中跟張芳瑜學到很多，特別是張芳瑜在繁忙的課業之餘，仍能努力參賽的精神，讓她印象深刻。2023台美小姐第一公主杜若薇（Léa Dumortier）表示，張芳瑜是一位優秀的前輩，時刻努力練習，讓杜若薇和家人，都想為張芳瑜加油。