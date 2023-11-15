聖谷中午陣雨 路段瞬間積水 周末還有傾盆雨
洛杉磯縣聖蓋博谷地區多個城市，11月15日（周三）驟降大雨，包括眾多華人居住的蒙特利公園市（Monterey Park）、阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia ）等城市，大雨突降，部路段瞬間積水。氣象專家表示，真正的風暴將在17日（周五）、18日（周六）到來，屆時將有傾盆大雨。
15日中午時分，亞市開始突降中至大雨，不到幾分鐘，市中心附近居民小區的部分路段，就出現嚴重積水現象。居民張女士表示，早上出門送孩子上學時還是天氣晴朗，看氣象預報說晚上才會降雨，沒想到中午11時多一點，驟雨急降，她擔心孩子沒有帶雨具，會不會淋著。住在阿市的林小姐表示，有一段時間，當地雨量也特別大，讓她不得不取消剛準備出門的行程，但大雨很快轉為中小雨。
根據國家氣象局（National Weather Service）的消息，加州海岸外的低壓系統，第一波周三在南加州登陸，帶來陣風和局部雷暴，預計降雨量為1到3吋；周三晚上、周五晚上至周六早上將出現最強的傾盆大雨。氣象局表示，山區的陣風周三、周四可能達到每小時50哩。
氣象學家Henry DiCarlo表示，南部大部分地區周三出現可測量的降雨，周四風暴短暫平靜，「請記住，現在是兩波暴風雨的第一波，第二波才是真正的風暴，將發生在周五和周六。」當局提醒民眾，為即將到來的大雨做好準備。氣象官員指出，本周的陣雨將持續到周日早上，下周工作日開始時，南加地區預計將恢復晴朗的天空。
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