南加「迷你」超市風靡 小而美走鄰家風

超市內部採光佳。（記者張宏／攝影）

疫情後帶動社區小而美超市的誕生，這些小超市通常都毗鄰民宅社區，面積不大，但選品精緻和在地化，提供蔬菜 、日用品和熟食等，方便民眾購物和在這裡就餐。目前在洛杉磯 已有三家Cookbook Market就是這類社區小超市的代表。

（影音來源：記者張宏）

Cookbook Market是由住在回聲公園（Echo Park）的夫妻Jon Shook和Vinny Dotolo在六年前創立，他們主打家庭小超市，溫馨的空間裡擺滿經過他們嚴格篩選的日常用品如農場新鮮奶製品、有機肉類和蔬菜、自製麵食、泡菜和莎莎醬，還有難以找到的手工農產品如Anson Mills穀物、不起眼的油和醋、特殊食品，香料混合物。 除新鮮農產品和食品儲藏之外，還可以在櫃檯上找到各種美味沙拉、三明治和誘人的烘焙食品。逛完超市點一杯濃縮咖啡 ，在外面長椅上一邊品嚐咖啡，一邊欣賞路邊野花。

鳳梨乾。（記者張宏／攝影） Cookbook Market最新的Larchmont店剛在10月底開業。（記者張宏／攝影）

目前Cookbook Market在洛杉磯已有三家分店，分別位於在Eoch Park、Highland Park和Larchmont地區，最新的Larchmont店剛在10月底開業，其建築所在原先是一家泰國餐廳，建築本身已有百年歷史，他們將這裡改造煥然一新。

橘色的招牌非常居家親民，完全沒有大超市的一本正經。內部陽光明媚，門口擺放著鮮花、新鮮的蔬果在陽光照射下，顯得格外有生命活力。冷櫃裡擺放著各式沙拉、起司，肉類和魚類等，角落裡還有居家用品和新鮮烹調的食品及本地合作商家製作的各種食物。其選品非常多元，不乏亞洲的食物，比如鳳梨乾、雲吞和湯麵等。收銀台區域擺放著各式煙熏火腿和烘培糕點，附近的居民通常在休息日和早晚來光顧，沒有任何負擔，就宛如到農夫市場一樣。

創始人Jon Shook 表示，他們希望在所住社區有這樣一個地方，可以停下來買點東西帶到朋友家吃晚飯或買回家吃晚飯。所以他們的營業時間是從上午 8 點至晚上 8 點，讓購物者可在上班前和下班後來這裡買些東西當晚餐。未來Larchmont店戶外區域會用於客人喝咖啡聊天的區域，目前還在規劃中。

住在西好萊塢地區的華人Ray表示，社區出現這樣的小超市令人愉悅沒有負擔感，很像小時候社區裡的小賣鋪和熟