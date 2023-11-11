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河濱退役老兵宅前遭槍殺謎團重重

河濱市訊
槍擊案遇害者蘭吉爾(左)。（自募款網頁）
槍擊案遇害者蘭吉爾(左)。（自募款網頁）

南加內陸河濱市（City of Riverside）一位近七旬年長者近日在自家院前突遭槍擊身亡，他是一位退役老兵，也是一位祖父，突然遇害令家人陷入深深悲痛之中。警方尚未抓到嫌犯。

槍擊案發生在10月28日午後，68歲蘭吉爾（Michael Rangel）和家人午餐後返回家中。他有四名子女和九個孫子女。女兒莫妮卡說父親在位於Harmony Lane的房屋前院澆草坪。僅僅數分鐘後，她聽到幾聲槍聲。莫妮卡說，「接著我知道的是，聽到媽媽尖叫我爸爸的名字，然後我侄女跑出來，開始歇斯底里地大叫爺爺。」

槍擊發生後，一位鄰居護士跑去為受害者實施心肺復甦，當時蘭吉爾的脈搏變得很微弱，最終回天乏術。現場住宅車庫和外牆布滿彈孔。莫妮卡表示，槍手使用了一支大威力步槍。而家人仍有許多未解之謎，不知為什麼有人會以這種方式對蘭吉爾開槍。

「這就是我一直問自己的問題，」莫妮卡說。「就如同是某種幫派入會的儀式嗎？我不知道。我真的不知道。」

據悉，河濱警方正在介入調查這起槍擊案，但目前尚未公布太多細節。受害者家屬試圖弄清蘭吉爾的死因，目前警方尚沒有逮捕兇嫌的戈消息，但調查人員告訴媒體，他們不認為蘭吉爾是槍手目標，而是隨機射擊。

受害者家屬為籌集葬禮費用，在GoFundMe設立網頁。家人表示，蘭吉爾將埋葬在河濱國家公墓。莫妮卡說，「爸爸總是告訴我們，暴力是無休止的循環，所以需要停止暴力。」

槍擊 南加 幫派

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