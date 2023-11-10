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聖嬰現象變幻莫測 南加今冬潮濕或乾燥

洛杉磯訊
聖嬰現象大概率會給南加帶來一個潮濕的冬天（NOAA）
聖嬰現象大概率會給南加帶來一個潮濕的冬天（NOAA）

聖嬰現象（El Niño）正在讓氣象變幻莫測，該影響預計將持續到明年4月份，許多人好奇這對加州即將到來的冬天意味著什麼。專家認為，南加大概率今冬會出現比往常更強的降雨和降雪，發生洪水和泥石流等災害的可能性也增加，但尚不能定論，也可能會是一個乾燥的冬天。

聖嬰現象是赤道附近東太平洋的暫時暖化，當水溫在三個月內比正常水平升高半攝氏度時，就可判定聖嬰現象來臨。在有強烈聖嬰現象的冬季，美國西南部和南加州通常會出現強降雨。

然而，今年的聖嬰現象不能保證南加出現更多降雨和降雪。去年冬天，南加創紀錄的降雪發生在反聖嬰現象（La Niña）期間，而反聖嬰現象通常意味著更乾燥的冬天，因此目前無法對今年冬季的降雨量做出判斷。

美國國家氣象局（National Weather Service）的氣象專家門羅（Robbie Monroe）表示，聖嬰現象可能會造成多種因素的綜合作用，導致洪水和泥石流。他指出，「由於太平洋可能有更溫暖的空氣進入，我們的降雪量可能會更高，有時會達到海拔10000呎甚至更高。所有這些水不會以雪的形式被鎖在高海拔地區，而是可能會在低海拔地區出現更多降雨。」

來自賓州州立大學（Penn State University）的氣象學教授雷珀特（Ben Reppert）認為，南加更大概率會出現相對潮濕的冬天，但同時不能排除其他有可能的結果，聖嬰現象讓一切都變得不確定。

南加大 降雪 加州

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