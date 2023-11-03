英格伍老翁散步未歸 尋獲時昏迷疑遭襲擊

羅德里格目前仍躺在醫院的病床上，戴著氧氣面罩，面部及手臂可見一些創傷。並仍處昏迷狀態。（abc7電視台截圖）

洛杉磯縣英格伍市（Inglewood ）日前發生一宗暴力襲擊案，69歲老翁羅德里格（Abelardo Rodriguez）10月22日（週日）在拉昆塔酒店（La Quinta hotel）附近遭受暴力襲擊，而這場突如其來的攻擊發生在羅德里格生日當天，並導致他重傷臥床情況危急。

據悉，羅德里格當晚如往常一樣步行，並告知家人他將前往一家商店，此後便下落不明。後來羅德里格被發現倒臥在帝國高速公路（Imperial Highway）與草原大道（Prairie Ave）交叉口的人行道上。羅德里格斯的女兒艾莉西亞（Alicia Rodriguez）表示，原本以為他只是出去散步，未料到會發生這樣的悲劇。起初救護人員認為他可能只是跌倒，但醫生診斷指出，他的傷勢更符合被攻擊的情形，並指出他臉部和眼睛出現明顯受創跡象，並緊急進行顱骨手術以減輕腦部腫脹。

目前，羅德里格斯在洛杉磯加大 港口醫療中心（Harbor-UCLA Medical Center）接受治療，但仍無反應，醫生也發出預告，通知其家屬其存活機會渺茫。這一突如其來的悲劇在羅德里格斯的生日當天發生，他的妻子在接受採訪時提到，看到丈夫每天的掙扎和痛苦令人難以忍受，而醫生已表示，他恐怕贏不了這場戰鬥。

英格伍市警察局隊長科克倫（Neal Cochran）強調，警方正積極調查此案，並在事發地點附近尋找可能記錄下事件的監控攝像。警方呼籲目擊者或知情者提供信息，協助破案。艾莉西亞也呼籲公眾，如果有人看到什麼，請勇敢站出來，這不僅是為她的父親，也是為社區中的其他老年人。

有信息的民眾請聯絡英格伍警方偵探帕倫特 (Marya Parente)，聯絡電話為 (310) 412-5138。