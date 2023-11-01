嫌犯仇視同性戀飆髒話 BB槍打傷UCLA學生

UCLA一名學生在校園宿舍附近行走時，被男子用BB槍射傷眼睛。（Getty Images）

10月29日（週日），一名洛杉磯加大 （UCLA ）的學生在一起明顯的仇恨犯罪襲擊中，被BB槍打傷眼睛，兩名嫌犯還向該學生大罵仇視同性戀 髒話，該起事件正在調查中。

據警方稱，這起事件發生在週日凌晨1點30分左右，當時洛杉磯加大一名男學生正在校園西北部宿舍Rieber 樓附近De Neve 街上行走，一輛白色四門轎車接近他，車內有兩名男子，其中一名乘客大喊了一句仇視同性戀的髒話，然後揮舞著一把白色BB槍開槍，擊中了受害者的臉部，差點打中他的眼睛。

受害者眼睛下方有輕微擦傷。司機駕駛車輛迅速逃離了現場。據警方稱，這名司機是一名戴著黑色滑雪面罩的男子，目前還無法立即獲得這名乘客的詳細描述，不過確認是一名男性。警方稱，他們駕駛的是一輛品牌和型號不明的白色四門轎車。

在向學生發布的聲明中，該大學的 LGBTQ 校園資源中心表示，得知這起襲擊事件「感到痛心」。聲明中寫道：「在這個兩極分化加劇的時期，我們呼籲洛杉磯加大社區的所有成員和我們的盟友公開肯定 LGBTQIA+ 社區，並譴責一切歧視和侵略行為。」

警方正在調查該起事件。事件發生後，警方向校園內的學生重申了安全提示，學生應該始終保持警惕並了解周圍環境。學生以及教職員可以使用 UCLA SafeRide（安全校車）服務，該服務提供校園建築、校內住宿和附近住宅區之間的免費交通，此外還可以使用 Google Play 或 App Store 上提供的 TripShot 應用程式和校園SafeRide Loop乘車服務。若發生緊急情況撥打 911，如是非緊急情況，可以撥打UCLA 警察局24小時熱線 310-825-1491。