我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed利率再度維持不變 道指漲221點

紐約州眾議員鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

嫌犯仇視同性戀飆髒話 BB槍打傷UCLA學生

洛杉磯訊
UCLA一名學生在校園宿舍附近行走時，被男子用BB槍射傷眼睛。（Getty Images）
UCLA一名學生在校園宿舍附近行走時，被男子用BB槍射傷眼睛。（Getty Images）

10月29日（週日），一名洛杉磯加大UCLA）的學生在一起明顯的仇恨犯罪襲擊中，被BB槍打傷眼睛，兩名嫌犯還向該學生大罵仇視同性戀髒話，該起事件正在調查中。

據警方稱，這起事件發生在週日凌晨1點30分左右，當時洛杉磯加大一名男學生正在校園西北部宿舍Rieber 樓附近De Neve 街上行走，一輛白色四門轎車接近他，車內有兩名男子，其中一名乘客大喊了一句仇視同性戀的髒話，然後揮舞著一把白色BB槍開槍，擊中了受害者的臉部，差點打中他的眼睛。

受害者眼睛下方有輕微擦傷。司機駕駛車輛迅速逃離了現場。據警方稱，這名司機是一名戴著黑色滑雪面罩的男子，目前還無法立即獲得這名乘客的詳細描述，不過確認是一名男性。警方稱，他們駕駛的是一輛品牌和型號不明的白色四門轎車。

在向學生發布的聲明中，該大學的 LGBTQ 校園資源中心表示，得知這起襲擊事件「感到痛心」。聲明中寫道：「在這個兩極分化加劇的時期，我們呼籲洛杉磯加大社區的所有成員和我們的盟友公開肯定 LGBTQIA+ 社區，並譴責一切歧視和侵略行為。」

警方正在調查該起事件。事件發生後，警方向校園內的學生重申了安全提示，學生應該始終保持警惕並了解周圍環境。學生以及教職員可以使用 UCLA SafeRide（安全校車）服務，該服務提供校園建築、校內住宿和附近住宅區之間的免費交通，此外還可以使用 Google Play 或 App Store 上提供的 TripShot 應用程式和校園SafeRide Loop乘車服務。若發生緊急情況撥打 911，如是非緊急情況，可以撥打UCLA 警察局24小時熱線 310-825-1491。

洛杉磯加大 UCLA 同性戀

上一則

嫌犯仇視同性戀飆髒話 BB槍打傷UCLA學生

延伸閱讀

美中11月增航班 票價有望回落

美中11月增航班 票價有望回落
中國AI先驅朱松純研究獲肯定 美提供至少3000萬經費

中國AI先驅朱松純研究獲肯定 美提供至少3000萬經費
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家門堆滿花束 影迷送上他愛的蝙蝠俠

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家門堆滿花束 影迷送上他愛的蝙蝠俠
大量商務需求 星宇航空12/16金山開航 直飛台北每周3班

大量商務需求 星宇航空12/16金山開航 直飛台北每周3班
洛杉磯加大 全美「最IG化」校園

洛杉磯加大 全美「最IG化」校園
UCLA經濟學家談降息 明年恐等不到

UCLA經濟學家談降息 明年恐等不到

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國