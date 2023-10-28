南加艾市珠寶店搶犯落網 另涉嫌殺人藏屍木桶

西蒙斯(Joshua Lee Simmons) 被確定為9 月2 日在艾爾蒙地市珠寶店搶劫案嫌疑人，另又涉嫌謀殺32 歲的男子而被捕。（艾爾蒙地警察局提供）

據洛杉磯 縣警局消息，9月2日參與一場瘋狂的艾爾蒙地 珠寶店打砸搶案的兇嫌落網；他還因涉嫌殺害一名男子被指控，死者的屍體在馬里布海灘上的一個55 加侖的木桶中被發現。

視頻：艾爾蒙地警局；後製：世說新聞

該嫌犯名叫西蒙斯（Joshua Lee Simmons），現年37歲，將於11月3日（下週五）提審，罪名是謀殺了32 歲的墨菲(Javonnta Marshann Murphy) ，他死於7 月27 日左右。7 月 31 日，墨菲的屍體在太平洋海岸高速公路 23200 街區的滾筒內被發現。

洛杉磯縣警局一名官員在現場告訴媒體，前一天晚上，環衛工人在馬里布潟湖州立海灘的水中看到了這個鼓，但他們無法取回。第二天早上，一名救生員發現了同一個桶，並將其帶到岸上，然後打開它，發現裡面有屍體。

警局兇殺案調查人員確定，墨菲是在槍殺後被塞進桶裡的。根據縣法醫辦公室的記錄，他死於頭部槍傷。謀殺指控包括指控西蒙斯在犯罪期間親自使用手槍。

西蒙斯還被指控9月2日在艾爾蒙地一家珠寶店企圖搶劫的一項罪名。刑事起訴書稱，他在 9 月的犯罪過程中使用了驅熊噴霧，這是一起拙劣打砸搶案件，警方確認了嫌疑人西蒙斯的身份。

9 月 2 日的搶劫案發生在艾爾蒙地 Main St. 10909 號的 Joyeria Meza 珠寶店，西蒙斯砸碎了珠寶陳列櫃並試圖偷竊商品，但遭到店內幾名員工群毆，被打出店門逃往街上，奔跑時脫落了襯衫，整個犯罪過程被手機影片拍了下來。

根據縣監獄 記錄，西蒙斯已於 10 月 3 日被洛杉磯縣警局逮捕，此後一直被關押在監獄中，保釋金超過 320 萬美元。