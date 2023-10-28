我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

馬斯克出手 SpaceX將開通加薩星鏈服務

南加艾市珠寶店搶犯落網 另涉嫌殺人藏屍木桶

洛杉磯訊
西蒙斯(Joshua Lee Simmons) 被確定為9 月2 日在艾爾蒙地市珠寶店搶劫案嫌疑人，另又涉嫌謀殺32 歲的男子而被捕。（艾爾蒙地警察局提供）
西蒙斯(Joshua Lee Simmons) 被確定為9 月2 日在艾爾蒙地市珠寶店搶劫案嫌疑人，另又涉嫌謀殺32 歲的男子而被捕。（艾爾蒙地警察局提供）

洛杉磯縣警局消息，9月2日參與一場瘋狂的艾爾蒙地珠寶店打砸搶案的兇嫌落網；他還因涉嫌殺害一名男子被指控，死者的屍體在馬里布海灘上的一個55 加侖的木桶中被發現。

視頻：艾爾蒙地警局；後製：世說新聞

該嫌犯名叫西蒙斯（Joshua Lee Simmons），現年37歲，將於11月3日（下週五）提審，罪名是謀殺了32 歲的墨菲(Javonnta Marshann Murphy) ，他死於7 月27 日左右。7 月 31 日，墨菲的屍體在太平洋海岸高速公路 23200 街區的滾筒內被發現。

洛杉磯縣警局一名官員在現場告訴媒體，前一天晚上，環衛工人在馬里布潟湖州立海灘的水中看到了這個鼓，但他們無法取回。第二天早上，一名救生員發現了同一個桶，並將其帶到岸上，然後打開它，發現裡面有屍體。

警局兇殺案調查人員確定，墨菲是在槍殺後被塞進桶裡的。根據縣法醫辦公室的記錄，他死於頭部槍傷。謀殺指控包括指控西蒙斯在犯罪期間親自使用手槍。

西蒙斯還被指控9月2日在艾爾蒙地一家珠寶店企圖搶劫的一項罪名。刑事起訴書稱，他在 9 月的犯罪過程中使用了驅熊噴霧，這是一起拙劣打砸搶案件，警方確認了嫌疑人西蒙斯的身份。

9 月 2 日的搶劫案發生在艾爾蒙地 Main St. 10909 號的 Joyeria Meza 珠寶店，西蒙斯砸碎了珠寶陳列櫃並試圖偷竊商品，但遭到店內幾名員工群毆，被打出店門逃往街上，奔跑時脫落了襯衫，整個犯罪過程被手機影片拍了下來。

根據縣監獄記錄，西蒙斯已於 10 月 3 日被洛杉磯縣警局逮捕，此後一直被關押在監獄中，保釋金超過 320 萬美元。

艾爾蒙地 洛杉磯 監獄

上一則

賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天

下一則

聖蓋博萬聖夜 親子聯歡玩超嗨

延伸閱讀

新澤西州公路通行費擬漲3% 州長墨菲否決

新澤西州公路通行費擬漲3% 州長墨菲否決
新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊

新州將設立生殖健康網站 提供墮胎、避孕資訊
NBA／西蒙斯當「白色嘴綠」？籃網主帥從勇士隊獲啟發

NBA／西蒙斯當「白色嘴綠」？籃網主帥從勇士隊獲啟發
州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓

州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓
新澤西州首位訪台州長 蔡英文明接見墨菲

新澤西州首位訪台州長 蔡英文明接見墨菲
墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02

超人氣

更多 >
A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中
緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥