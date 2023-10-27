李克强逝世 洛杉磯僑界震驚痛惜

中國上海新民晚報27日頭版。（讀者提供）

中國前國家總理李克强北京 時間27日凌晨突然逝世，洛杉磯 華人社區震驚，大多數人以「難以信置」、「68歲太年輕、太可惜」來表達自己的第一感受。短短24小時，「李克强」成為不少南加 僑民談話的焦點，中國媒體對其過世消息的更新報導、其生前的各種錄像和話語在南加州華人社群平台不斷刷屏。一些民眾表示，他們的感受與中國前總理周恩來、前總書記胡耀邦當年去世時類似。

「大家轉發消息時，我還以為誰敢開這麼大的玩笑，但消息很快證實」，一位不具名的洛杉磯知名作家表示，這些年很少有海外華人對中國國家領導人的過世有這麼熱烈的談論。「當晚我們幾個朋友一起吃飯，李克强的名字成為餐桌主話題」。這位作家說，還有人特別叫了酒，追思這位早逝的中國前總理，大家從李克强的去世聊到中國和中美關係的現狀和未來。

不過洛杉磯多位來自中國大陸的僑領，27日都以各種原因委婉推辭對李克强過世做出評論。一位來自北京的僑領表示，中國人才不少，但能幹且敢說的領導人不多。但李克强是他認爲的中國近年來少有的比較敢言的領導人，可惜走得太早。

李克强生長於安徽合肥，本科畢業於北京大學經濟系，碩士及博士畢業於北京大學經濟學院。洛杉磯不少留學生27日在網上轉傳其1982年給北京大學校友的留言，「純真而不欠聞達，善良而不失堅強，把生命高舉在塵埃俗之上，又融化於社會之中，這當是我們這一代的共同追求」。

南加州北大經濟系校友蕭先生表示，他以有李克强這樣有膽識有見識、開明而敢言的北大校友感到驕傲。他表示，李克强去世後，其生前對於中國民生、經濟、醫療、農民工、養老等議題的視頻，短短24小時獲得數百萬次的轉發，說明了人心所向。

包括多家中國媒體節錄的李克强生前的多則視頻，27日在社區平台瘋傳。一家中國媒體節錄李克强在2022年兩會上有關中國對外開放政策的講話：「我明確告訴大家，無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江黃河不會倒流，中國對外開放40多年，發展了自己，造福了人類，也有利於世界。這是個機遇的大門，我們絕不會，也絕不能把它關上」，這段26秒的小視頻在不到24小時轉發超過100萬人次，將近2000人留言發表看法。

全美同鄉台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信表示，在中國疫情實施「動態清零」期間，李克强大膽提出中國經濟面臨巨大挑戰，應該適度調整和開放，令人耳目一新，對他留下深刻印象，「可惜他的話沒幾天就被禁聲了，沒兩年就下台了」，李秉信認為，李克强在當時中國肅殺的氛圍中敢於站出來說話，相當讓人刮目相看，「我感覺他是蠻敢說實話的中國總理」。