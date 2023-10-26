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「誰殺了比利比莉」試映 南加觀眾超感動

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
導演林煜為（左三）與太太謝晏婷（左一）及投資人及好友一同合影。（記者張庭瑜/攝影）
導演林煜為（左三）與太太謝晏婷（左一）及投資人及好友一同合影。（記者張庭瑜/攝影）

曾執導過「她的故事」、「家有美國兒女」的新銳導演林煜為再度推出作品「誰殺了比利比莉Who killed billy billie」，日前在好萊塢電影工作室，首次試映會。本片也為林煜為首度長片電影。這部電影以17歲「酷兒」主角為故事核心，細膩地刻畫身份認同、性別意識、家人驟逝等人生課題，讓現場觀眾為電影中的深刻情感所打動。

在創作這部作品時，林煜為採用「重演」和「重置」的概念，重新審視他成長過程中的原生家庭，並透過一系列影像呈現這一過程。 這部作品也是導演對自己17歲時經歷的重新思考與和解，同時也面對了家庭傷害以及酷兒朋友的痛苦，引發了對生命的深刻質疑。 透過主角比利，一個逐漸走向自殺的角色，向觀眾提出了一個問題：到底是誰殺了比利？ 而電影中藉由蝸牛「雌雄同體」的存在，也象徵比利內在的掙扎與混亂。 並希望透過本片深入探討家庭關係、性別認同和文化碰撞，推動社會的共鳴和理解。 促使社會大中更加開放和接納多樣性，推動社會更多的包容和支持。

在首映活動中，導演林煜為也分享自己的求學、及家庭故事以及創作這部電影的初衷。 他表示，家庭關係是他創作這部影片的源泉，同時也是他個人生活的一部分。 這些深刻的回憶不僅影響了他的創作，也點燃了他探索這些主題的動機。而電影中融合的多種台灣文化元素，如「收驚」、「拜拜」，林煜為也希望透過這些元素，能夠打破語言和傳統的隔閡，讓國際觀眾更深刻地理解不同文化之 間的共鳴。 但他也表示，對傳統性別觀念的挑戰是電影的核心元素，希望藉此呼籲觀眾尊重和包容不同的性別認同。

此外，電影的幾位演員也是導演林煜為的家人 ：太太謝晏婷、 長子林子璿（Kenneth）、女兒林若婕（Lydia）及次子林鼎軒（Richard），透過反覆排練，三位孩子不是機械地念台詞，而是更注重在角色之間建立情感對話，以使角色更加深刻和真實。 這種家庭創作也使電影充滿深度和情感。 林煜為也表示，與兒子的合作雖然具有挑戰性，但充滿親情。 他不僅是導演，也是兒子的父親，這讓角色的探索和合作變得更加豐富而複雜，同時也流淌著親情的溫暖和深刻的情感。 這種家庭合作為電影增色不少，同時也將情感和親情深刻融入作品中。

投資人楊先生也分享他對電影的觀感，他表示今天觀看完整的電影令他驚艷。 尤其是因為他和太太自小時移民至美國，對台灣的文化理解有限，因此他們對於電影中教會唱詩歌的部分感到親近。 對於廟會等台灣文化元素，他們雖較不熟悉，因此當他們看到電影中融合了東方文化和西方文化的元素時，感到格外有共鳴。

這部作品是台灣文化策進院與45家業者在坎城影展聯手推出的105部影片之一，亦成功入選HIGHLIGHT FILMS PROJECT。 

林煜為透過電影深入探討性別、家庭和文化議題，喚起觀眾對多元性別認同和文化演化的關...
林煜為透過電影深入探討性別、家庭和文化議題，喚起觀眾對多元性別認同和文化演化的關注和理解。（記者張庭瑜/攝影）

比利 性別認同 坎城影展

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