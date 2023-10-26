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衝撞反仇亞集會 喊「滾回中國去」 他面最高1年監禁

洛杉磯訊
鑽石吧亞裔民眾2021年舉行一場「停止仇恨亞裔」集會，現場Instagram影片畫面顯示，一輛汽車駕駛人衝著一群集會者大喊大叫。（@idalingi）
鑽石吧亞裔民眾2021年舉行一場「停止仇恨亞裔」集會，現場Instagram影片畫面顯示，一輛汽車駕駛人衝著一群集會者大喊大叫。（@idalingi）

57 歲的多明格斯 (Steve Lee Dominguez)鑽石吧男子，10月26日（週四）承認了一項聯邦刑事民權指控，罪名是幹擾聯邦保護的活動且有種族仇恨，他在一場「停止仇恨亞裔」集會中，駕車闖紅燈穿越和平示威的人群、高喊種族歧視和辱罵言語，擾亂現場秩序。

美國聯邦檢察官Martin Estrada表示，「多明格斯攻擊一場旨在提高反亞裔仇恨意識的和平集會，既非法又不符合美國精神。我的辦公室將堅定不移地致力於維護公民權利，打擊那些試圖破壞我們憲法權利的人。」

根據向聯邦法院提交的認罪協議，2021年3月21日在鑽石吧的一場「停止仇恨亞裔」集會中，一群參與者聚集在鑽石吧大道和格蘭德大道的交叉口，他們和平聚集，並在擁有通行權的情況下，使用標記的人行橫道合法穿過街道。

影音來源：@idalingi

集會期間，多明格斯駕駛一輛黑色本田思域轎車，在路口等紅燈時被攔下。多明格斯大喊「滾回中國去！」 以及辱罵其他種族的示威者。隨後他故意闖紅燈穿過十字路口的人行橫道，非法掉頭逆向行駛，阻攔了幾名集會參與者繼續向前走。

其中一名受害者是一名亞裔女性，她舉著一個寫著「停止仇恨亞裔」的標語， 另一名受害者是一名未成年非裔女性，還有一名9歲的孩子在人行道上被擋下。多明格斯的車險些撞到了他們，所幸無人受傷。

隨後他將車停在路邊，下車後繼續大喊帶有種族歧視的髒話，並對示威者發出威脅。他匿名報警，謊稱集會參與者堵塞了街道，他才不得不闖紅燈。

聯邦地區法官Otis D. Wright II計劃於2024 年5 月6 日舉行量刑聽證會，屆時根據認罪協議的條款，多明格斯將面臨最高一年的監禁。自 2022年5月首次被捕以來，他已繳納了3萬元保釋金，目前仍處於自由狀態，並將繼續保釋直至宣判。

亞裔 種族歧視 鑽石吧

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