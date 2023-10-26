歹徒搶劫警察開槍 阿罕布拉一小學緊急關閉

現場一大片區域拉警戒線，多輛警車停靠在路口。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣華人 聚居城市阿罕布拉 市（Alhambra），10月26日（周四）早上發生一起槍擊 案件。根據警方初步消息，嫌犯搶劫當地一戶商家，引發至少一名警官向劫匪開槍。受案件調查影響，附近一所小學宣布當天緊急關閉。

當地警方表示，槍擊事件發生在阿市南弗里蒙特大道（South Fremont Avenue）600號街區，案發最初是一名成年男性涉嫌搶劫當地商家，阿市警察局至少一名警官開槍，打傷 一人。

不過，槍擊事件發生後，接手調查此案的洛杉磯縣警察局（LASD）表示，槍擊事件發生在26日清晨5時37分左右，地點位於South Meridian avenue和West Commonwealth avenue的交叉口。LASD在聲明中表示，嫌犯受傷後被送往醫院，目前傷勢情況不明。

從現場照片看，一大片區域已經拉起警戒線，多輛警車停靠在路口。關於警方在什麼樣的情況下對劫匪開槍，當時具體發生什麼細節，以及這名劫匪是否持有致命武器，截止發稿前，當局尚未公佈，案件正在進一步調查中。

據悉，槍擊案件現場就在Emery Park小學旁邊，案發後，該學校緊急宣布26日關閉一天，並定於27日（周五）恢復上課。阿罕布拉市學區在一份聲明中指出，學校關閉的原因，是因為執法部門正在附近積極調查案件，但此案並非發生在校園內。

因為槍案發生在華人聚居城市，引起當地華人普遍重視，案發現場附近也是大面積居民區，不少華人居住在這裡，許多華人學生就在這所Emery Park小學就讀。