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加州龍蝦捕撈季 華人出海搶先機

記者趙健／洛杉磯市即時報導
加州龍蝦捕撈季已於9月29日開始，不少漁獵愛好者們已經滿載而歸。（受訪人提供）
加州龍蝦捕撈季已於9月29日開始，不少漁獵愛好者們已經滿載而歸。（受訪人提供）

加州一年一度的龍蝦捕撈季9月29日開始，不少漁獵愛好者們趕在第一時間組團出海，試圖搶佔先機，收穫「龍蝦盛宴」。

視頻來源：Susu ，記者趙健/後期製作

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）宣佈，今年的龍蝦休閒捕撈期自9月29日下午6時開始，至2024年3月20日的中午12時結束。在此期間，人們可以徒手或使用網籠進行捕撈。

加州海域的龍蝦品種主要為刺龍蝦（Spiny lobster），它們通常棲息在珊瑚礁、岩石和沙底的洞穴和裂縫中，以貝類、甲殼類、軟體動物和藻類等為食。 與波士頓龍蝦不同，刺龍蝦沒有巨大的前鉗，它們堅硬多刺的外殼可以保護自身免受傷害。

龍蝦只在夜間出洞覓食或求偶，所以捕撈只能在黑夜中進行。近日剛剛滿載而歸的華人Susu說，他們一行人於中午12點半出海，直到隔天凌晨2點才返回岸邊。 雖然熬夜出海有些辛苦，而且每人400元的出海費用也不如直接在超市購買龍蝦划算，但她仍覺得這趟旅程非常值得。「不僅可以體驗抓龍蝦的樂趣，還可以在船上與朋友喝酒聊天，一起欣賞海夜裡的星空 ，十分愜意。」

另一位出海捕蝦的劉先生就沒那麼好運了。 同樣是熬夜出海，他和朋友卻連一隻龍蝦也沒見著。 「我們沒有人會潛水，只能用網籠和魚餌『等君入甕』，忙活一夜只撈到了一些螃蟹和海蝸牛。」

華人漁獵船長Ricky表示，投放網籠捕撈龍蝦的成功率比較低，經常會「撲空」，還是潛水員直接下水抓蝦效率最高。但他同時提醒，潛水抓蝦對是一門技術活，需要專門的訓練和一定的經驗，新手不要輕易嘗試。

捕撈龍蝦雖然有趣，但捕撈時有諸多限制。加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife，簡稱CDFW）資料顯示，出海捕撈龍蝦須持有「加州休閒釣魚許可證」，而且每隻被捕獲的龍蝦都須向漁獵局報備；每人最多只能捕撈七隻龍蝦，每隻龍蝦背部中線距離不得小於3.25吋；捕撈時只允許徒手或使用網籠，不可以藉助其它獵具。

Ricky提醒，即使在夜裡，海上也常有海警巡邏，甚至是直升機巡視；如果不依照漁規捕撈，很容易被處罰。

加州十大龍蝦捕撈地點。數據來源：加州渔猎局。
加州十大龍蝦捕撈地點。數據來源：加州渔猎局。
加州海域的龍蝦品種主要為刺龍蝦（Spiny lobster）。（受訪人提供）
加州海域的龍蝦品種主要為刺龍蝦（Spiny lobster）。（受訪人提供）
龍蝦尾每磅24.99元的售價，遠低於自己出海捕撈的費用。（記者趙健/攝影）
龍蝦尾每磅24.99元的售價，遠低於自己出海捕撈的費用。（記者趙健/攝影）
專家表示，潛水抓蝦效率最高。（受訪人提供）
專家表示，潛水抓蝦效率最高。（受訪人提供）

加州 華人 釣魚

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