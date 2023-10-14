中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

據「聖地牙哥 聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）消息， 52 歲的美國白人男子菲茨帕特里克(John Fitzpatrick)上個月在安薩波雷戈（Anza-Borrego）沙漠州立公園 被發現死亡，但與他同行的中國女子金芳（Jin Fang）仍然下落不明。此案調查的核心是一樁神秘死亡事件、一名失蹤婦女和許多懸而未決的問題。

聖伯納汀諾警察局（San Bernardino Sheriff’s Department）官員證實，菲茨帕特里克的屍體於9月在州立公園被發現。然而，截至10日週二，聖地牙哥縣和聖伯納迪諾縣的調查人員，仍然對該男子死亡的時間表和細節守口如瓶。

菲茨帕特里克是前美軍海豹突擊隊隊員，也是聖伯納汀諾居民。據他的老友霍斯(Darryl Hoss) 稱， 7 月30 日他向聖伯納汀諾警方報告菲茨帕特里克失蹤了，他倆曾經一起在美軍服役。霍斯說，當菲茨帕特里克從沙漠州立公園的長途露營旅行中沒有回來，他便報告了朋友的失蹤。他通常不會擔心，因為他的朋友受過良好的訓練，可以在崎嶇的地形中生存。

根據《聯合論壇報》查閱的軍事記錄，菲茨帕特里克於 2010 年光榮退役，擔任首席軍士長、跳傘健將和教練，曾多次完成海外服役。調查人員稱，與菲茨帕特里克同行的還有一位名叫金芳的 47 歲中國公民。 霍斯說，菲茨帕特里克和金芳今年早些時候在網路上認識，並透過 Facebook 訊息建立了戀愛關係。這次旅行是他或他的朋友第一次親自見到她。聖縣警官在該部門社交媒體頁面上發布的消息稱，她於今年 7 月 14 日從中國飛往洛杉磯 。

警局在聲明中稱，在落地當天，金芳從洛杉磯搭乘火車前往棕櫚泉（Palm Springs）地區。 調查人員稱，最後一次見到是她被菲茨帕特里克駕駛的一輛汽車在火車站接走的。

據調查人員稱，菲茨帕特里克的計劃是帶金芳參觀莫龍戈盆地（Morongo Basin），然後兩人前往州立公園在未知地點露營。霍斯說，他在兩人出發前見過她。最後一次聽到金芳的消息是在 7 月 22 日，當時她與朋友通了電話。4天後，警察開始調查她的失蹤案，並於 8 月 1 日在莫龍戈盆地警所的社交媒體上發布了她的照片和訊息。一周多後即 8 月 9 日，菲茨帕特里克也名列網上的失蹤人員公告欄。調查人員提供了菲茨帕特里克的車輛的描述——一輛藍色的豐田塔科馬（Toyota Tacoma）。

霍斯說，在他的朋友失蹤兩個多月後，調查人員上週給菲茨帕特里克的家人打電話，通知他們在78 號州際公路以南的哈珀峽谷（Harper Canyon）發現了他的屍體。霍斯回憶說，調查人員說，菲茨帕特里克的卡車停在附近，但很少提供其它的細節。

聖地牙哥縣法醫辦公室發言人9日週一表示，有關菲茨帕特里克死亡的案件已被封存，當局無法對正在進行的調查發表評論。聖地牙哥縣警局官員將問題轉交給了聖伯納汀諾縣警局。

據聖伯納河諾縣警局發言人稱，截至13日週五下午，調查人員尚未報告找到金芳。

霍斯說，當他和家人尋找菲茨帕特里克之死的答案時，他會記得這個人是一位勇敢的士兵和忠誠的朋友，對生活充滿熱情。「他真的很有才華……他知道如何處理事情，」霍斯在13日的電話中回憶起他們在軍隊的時光時說道。