聖蓋博餃子啤酒節 華人吃到飽喝到好

聖蓋博市一年一度的餃子啤酒節現場人山人海。（記者子為/攝影）

各式美味餃子 吃到飽，精釀啤酒喝到好。聖蓋博 市（San Gabriel）一年一度的餃子啤酒節（Dumpling&Beer Fest）10月6日夜晚登場，現場人山人海，每個餃子攤位前都大排長龍，啤酒愛好者們則絡繹不絕地走進「啤酒園」（Beer Garden），暢飲地方特色啤酒。

今年餃子啤酒節由聖蓋博市府和亞裔 青年中心（AYC）共同舉辦，入場免費，地點位於歷史文化區（Mission District）。傍晚6時在夕陽餘暉下，現場熱鬧起來，有DJ（調音師）在廣場中央播放充滿節奏感的音樂，十多家美食攤位以餃子為主，包括中式、日式和韓式的煎餃和蒸餃。許多商家在現場加工和烹製餃子，空氣中香味彌漫，引得不少遊人欣賞。

除了餃子，現場美食還有漢堡、可麗餅、奶茶、吉事果（churro）等，應接不暇。許多遊人在購買美食後會在現場找到桌椅落腳，邊品嚐餃子、邊欣賞音樂、邊與家人朋友聊天，好不愜意。

和男朋友一起來到餃子啤酒節的華人張小姐表示，二人剛搬到洛杉磯東部不久，從網上看到活動信息，也是第一次參加這個節日。張小姐覺得天氣和現場氛圍很好，自己買到的餃子也很好吃，不過她笑言「價格有一些小貴，如果更實惠就好了」。張小姐和男友沒有去啤酒園，表示對啤酒「不是很感冒」。

另一位家住聖蓋博市散步到此的劉女士說，她被音樂和香味吸引過來，但看了一眼隊伍實在太長，沒時間等待。