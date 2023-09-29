南加州蓬萊長青會29周年慶 未來舉辦更多老人活動

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永（右）與蓬萊長青會會長李雅卿。（美國南加州蓬萊長青會）

美國南加州 蓬萊長青會（以下簡稱長青會）於日前舉辦29周年慶祝會，有200多人參加。現任會長李雅卿回顧了長青會20多年來的歷程，稱長青會已經發展成很多老人日常生活的一部分。展望未來，她希望長青會可以吸納更多會員，發展壯大。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，喜瑞都 市議員武文章（Chuong Vo），前任市長陳金凱莉（Carol Chen）、李欒復青（Laura Lee），以及喜瑞都學院校董劉昕（Shin Liu）、ABC學區教委謝苗家貞（Sophia Tse）都親臨現場共襄盛舉。

李雅卿介紹，蓬萊長青會於1994年成立，當時有幾位華人希望團結華裔 移民組織起來。長青會經過近30年的發展，有口皆碑，口口相傳，加入者越來越多，最多時有近1000名會員。不過在2020年新冠疫情來襲後的兩三年，很多會員都「走了」。目前會員有500多人，除了華裔老人，還有日裔、菲律賓裔等多族裔成員。

長青會主要的活動場所是喜瑞都老人中心。在這裡，長青會會組織老人唱歌、跳舞，也有郊遊等項目。不過該會最受歡迎、獨有的項目是一年四個季度的生日慶祝會。慶生會按照四季舉辦，為每個季度過生日的老人舉辦生日聚會。慶祝會上有壽桃等免費好吃的，好玩的，很受老人的喜愛。該會每年還有周年慶，一般在9月舉行。

會長李雅卿坦言，長青會是非營利組織，活動經費全部來自幾位理事、會長以及社區團體、企業的贊助。例如本次的周年慶獲得了福樂紀念公園的捐款和華美銀行、華信商業銀行的礼品贊助，才得以舉辦。經費不足時，成員需要自掏腰包。李雅卿說，以前喜瑞都市有這方面的經費發放，但這幾年沒有了。