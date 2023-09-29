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跨越時空的音樂之旅 貝多芬、莫扎特、艾爾加一次聽

記者趙健／聖瑪利諾市即時報導
艾爾加的A小調鋼琴五重奏。（Matthew Imaging）
艾爾加的A小調鋼琴五重奏。（Matthew Imaging）

洛杉磯漢庭頓圖書館的羅森伯格大廳（Rothenberg hall），日前上演了一場由室內樂團Camerata Pacifica呈現的古典音樂會。 來自世界各地的演奏家們匯聚在一起，帶領觀眾踏上浪漫音樂之旅。

在音樂會上，藝術家們按時間順序呈現了貝多芬（Ludwig van Beethoven）、莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）和艾爾加（Edward Elgar）不同時期的作品。 從貝多芬早期節奏明快的D大調弦樂三重奏，到莫札特著名的鋼琴奏鳴曲K. 332，再到艾爾加深情浪漫的A小調鋼琴五重奏，演奏藝術家們以精湛的技藝和強烈的表現力 ，為觀眾獻上了一場跨越時空的音樂盛宴。

在這場音樂會中，出生於台灣的華裔小提琴家黃俊文（Paul Huang）表現出色，給眾多觀眾留下了深刻印象。 他說：「身為藝術家，沒有什麼比在現場表演中被理解更讓我開心了。音樂廳裡的每一個人在同一空間呼吸，或許身邊坐著陌生人，但當音樂響起，他們也和你 感受到相同的情感，這就是我們不再感到孤單的時刻。」

作為年輕一代的音樂家，黃俊文認為，現在正是古典音樂的黃金時代，人們有如此多的平台可以享受這門偉大的藝術形式，並讓古典樂繼續啟發和賦予生活意義。黃俊文畢業於茱莉亞音樂學院，七歲開始習琴，曾獲2009年瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎，並接連獲得2015年費雪事業獎（Avery Fisher Career Grant），以及2017年林肯中心 新銳藝術家獎。 他的首張專輯「琴炫彩影」（Kaleidoscope），將於10月全球發行。

華裔小提琴家黃俊文說，身為藝術家，沒有什麼比在現場表演中被理解更讓他開心了。（M...
華裔小提琴家黃俊文說，身為藝術家，沒有什麼比在現場表演中被理解更讓他開心了。（Matthew Imaging）
鋼琴演奏家Irina Zahharenkova演繹莫札特著名的鋼琴奏鳴曲K. 3...
鋼琴演奏家Irina Zahharenkova演繹莫札特著名的鋼琴奏鳴曲K. 332。（Matthew Imaging）

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