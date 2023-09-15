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洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

9月14日（周四）中午，在洛杉磯華埠（Chinatown）地區發生了一起令人震驚的搶劫案，一名竊賊闖入一家煙草店搶劫，在遭到亞裔老婦店員攔阻後，竊賊揮拳暴打導致老婦臉出血眼晴受傷，店內監控錄下案發全過程。

（視頻後製/記者朱敏梓；視頻來源/KTLA）

這起搶劫案發生於周四中午，目標是華埠北百老匯大街（North Broadway） 800街區的Angies Boutique精品店。店主約翰（John）表示，監控攝像頭拍到這名男子一天前曾來店裡踩點。當嫌疑人周四進入商店時，迅速從櫃檯後面拿商品，這時候一名年長的女店員試圖用身體攔阻他，但被竊賊推倒在地。老婦站起來再次試圖阻止，卻遭到該竊賊用拳頭打臉，老婦倒地血流不止。之後，嫌疑人拿著一箱物品衝出了商店。

店主約翰說：「我們的一名年長店員試圖阻攔竊賊卻被打，目前她在醫院，眼睛腫得睜不開，我們不知道她是否還能看見，我們只是祈禱她早日康復。」他補充，自己在這裡開店經營20年，這樣的事情第一次發生。

約翰表示，他前一天注意到該男子行為可疑，並通知保安人員留意。 不幸的是，當嫌疑人第二天返回時，保安不在現場。

這名老婦是一位受人愛戴的社區居民，在這家商店工作了大約 20 年，目前仍在醫院接受治療。約翰說，「她是這個街區非常受愛戴的人，她在這裡幫助了很多人。 每當他們需要食物或金錢時，她都會竭盡全力幫助人們，看到她遭受這樣的不幸覺得很難過。」

約翰說，他們正在等待老婦的眼部腫脹消退後，醫生才能開始檢查是否有內出血。

通過發布監控錄像，約翰希望嫌疑人能夠在盯上另一家商鋪之前被逮捕，約翰說，「我們希望能找到這個人，然後把他關進監獄」。目前警方正在調查這起案件。

對此，羅省中華會館主席李金生表示，中華會館正在密切跟進該事件，華埠商業改進區（BID）已經與洛市警察局取得聯繫，警察局將使用人臉識別技術尋找嫌疑人，華埠地區也將加強巡邏，保護商家安全。

華埠 亞裔 人臉識別

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