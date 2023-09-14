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洛縣大熊闖民宅 開冰箱偷吃下泳池戲水

記者邵敏／西拉瑪德瑞即時報導
大熊當天傍晚又來到另一戶居民後院泳池游泳。（居民家中監控截屏）
大熊當天傍晚又來到另一戶居民後院泳池游泳。（居民家中監控截屏）

對於洛杉磯縣西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）的居民來說，大熊似乎已成為他們家中的常客。 9月13日（周三），一隻大熊闖入一處房屋，享用冰箱中的美食，逃脫警方追捕後，又來到另一戶民居的後院泳池游泳，視頻記錄了這頭大熊的愜意時光。

（視頻來源：居民家中監控，記者邵敏後製）

13日凌晨2時左右，一隻大熊闖入西拉瑪德瑞市居民家中，享用冰箱裡的美食。房主撥打911報警電話後，警察立即被派往位於南赫莫薩大道（South Hermosa Avenue）100街區的房屋。

房主Chelsea Mapanda指出，自己當時走過庭院時，向左邊看了一眼，發現側門敞開著，透過窗戶，注意到冰箱門已被打開，食物散落在地上。此前，Mapanda曾收到附近有一隻熊的警報，她判斷這隻熊已闖入家中的廚房。

警察趕到現場時，聽到屋內有咕嚕聲，附近居民被要求避開熊出沒的南赫莫薩大道、和雷蒙娜大道（Ramona Avenue）等地區。這隻熊後來成功逃脫走出家門，躲避了警察和加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）工作人員的包圍。

沒想到大熊偷吃後意猶未盡，當晚又去附近一戶人家後院的游泳池玩水。視頻顯示，下午6時30分左右，它進入泳池，盡情玩水、轉圈、浮水，並將整個身體埋在水中，躲避炎熱，找到清涼，從泳池的這一頭懶洋洋地游到另一端，最後還趴在泳池邊上，大熊久久不願離去。

大熊出沒的西拉瑪德瑞市，位於聖蓋博山脈腳下，與華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）相鄰，附近地區常見多種野生動物的蹤跡。居民反映，常有熊和土狼出入居民區，前不久，華人家中的寵物貓被土狼咬死。針對大熊頻繁出沒，西拉瑪德瑞市議會曾於今年4月通過一項決議，宣布「黑熊城市化」（urbanized bears）已對公共安全構成了威脅。

大熊闖入居民房屋，享用美食，並成功逃脫警方追捕。（KTLA5）
大熊闖入居民房屋，享用美食，並成功逃脫警方追捕。（KTLA5）

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