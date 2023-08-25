洛警界新組「零元購」專責隊 3天捕獲11寇

Westfield Topanga購物中心內的Nordstrom遭約50名黑衣人搶劫。（FOX 11 NEWS)

洛杉磯 警察局表示，為打擊南加州 「快閃式」零售搶劫案，本周新組建一個由多機構聯合組成的特別工作隊（ORCT），並已逮捕11名嫌犯。

該特別工作隊於8月21日（週一）成立，成員包括來自洛杉磯、格蘭岱（Glendale）、比佛利山（Beverly Hills）和布班克（Burbank）警察局以及加州公路巡警局（California Highway Patrol）和洛杉磯縣檢察官辦公室。

洛市警局在一份聲明中表示：「洛杉磯市及周邊城市最近發生了多起快閃式零售犯罪事件，由多名嫌疑人針對整個洛杉磯地區的零售店實施。自ORCT 成立後，警探們承擔了對整個洛杉磯市涉及有組織零售犯罪的 9 起案件的調查責任，許多零售盜竊案件都與鄰近城市發生的其他零售犯罪有關。」

洛杉磯警察局稱，截至23日本周三，ORCT警員已逮捕了 11名搶劫嫌疑人，這些案件與 ORCT 負責調查的 9 起案件中的 4 起直接相關。

四起案件涉及以下商場：比佛利購物中心（Beverly Center）范思哲 (Versace) 商店；高地公園（Highland Park）的Warehouse 鞋店；Westfield Topanga購物中心的Nordstrom百貨；格蘭岱（Glendale）購物中心的梅西百貨 （Macy’s）。

目前調查仍在繼續，任何了解此類犯罪信息或知道任何其他嫌疑人身份的人，請致電有組織零售犯罪特別工作組Arnold探員，電話：818-374-9420；或 877-LAPD-247，或撥打滅罪熱線 800-222-TIPS。