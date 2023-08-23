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南加又爆零元購 淡定搶劫如逛街

河濱訊
河濱市某Nordstrom Rack一個多月內兩次遭搶劫。（河濱市警局提供）
河濱市某Nordstrom Rack一個多月內兩次遭搶劫。（河濱市警局提供）

河濱市（Riverside）一家Nordstrom Rack近日遭數名歹徒歹徒洗劫，貨櫃上的名牌包幾乎被一掃而空。河濱市警局22日公布兩則該Nordstrom Rack被搶的視頻，希望公眾提供線索，協助抓捕搶匪。

影片來源：河濱市警局

這家Nordstrom Rack位於2660 Canyon Springs Parkway，一個多月時間連遭兩次「零元購」。警方公布的視頻顯示，7月10日，約六名歹徒一起走進店內，圍繞著掛滿包包的貨架開始搶劫。他們用蠻力將貨架上的名牌包扯下，雖然這些包包都有防盜保護鎖，但沒能逃過搶匪的「魔爪」。其中一個貨價上的包包幾乎被搶空，這六名歹徒中，除一名男性外，其餘都是女性。完成作案後，他們蜂擁逃走。

另一起搶案發生在8月14日，兩名非裔男嫌「零元購」後，大搖大擺走出商店，而且皆未蒙面。第一名淺色上衣的男嫌手提大包，裡面滿是搶來的商品，走出店門時不緊不慢、面色輕鬆，如普通顧客購物結束離開一樣。另一名男嫌犯，身著黑色衣服，頭戴黑色鴨舌帽，也是一臉輕鬆。警方未透露第二起案件中商家損失的商品種類與金額。

警方公布的第二個視頻中，兩名非裔搶匪走出商店，一臉輕鬆。（河濱市警局提供）
警方公布的第二個視頻中，兩名非裔搶匪走出商店，一臉輕鬆。（河濱市警局提供）

民眾如有線索，可致電河濱市警局：951-8265376。

這種多人一起快速作案的犯罪形式稱為「快閃搶劫」（flash mob robbery），僅今年8月，南加就已經發生至少6起。其中較引人注目的，包括8月8日洛縣格蘭岱（Glandale）Americana at Brand購物中心的Yves Saint Laurent商店搶劫案，損失估計達30萬元；8月12日洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）Westfield Topanga購物中心，數十名黑衣人打雜搶劫；8月16日橙縣南海岸購物廣場Gucci店搶劫，損失超過十萬元；8月22日華人聚集區亞凱迪亞市聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita），約五名歹徒搶走大量名牌香水。

Nordstrom 亞凱迪亞 洛縣

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