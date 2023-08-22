南加19歲西裔少女被撕票 20歲男嫌被捕

19歲西裔少女在惠提爾一停車場附近被綁架撕票。（惠提爾警局）

警方8月22日（週一）尋獲了一名西裔女子的遺體，她早前在惠提爾（Whittier）地區遭綁架失蹤。隨後警方在莫雷諾谷（Moreno Valley）地區展開了周密的搜查，最終逮捕了一名嫌疑犯，同時獲得了相關證據。

遇難女子是19歲的巴斯克斯（Andrea Vazquez），她是洛杉磯 縣居民，身高約5呎3吋，體重103磅，棕紅色頭髮和棕色眼睛。失蹤時身穿黑色長袖露臍上衣、卡其色褲子和黑色低幫匡威（Converse）鞋。脖子後面有「Edlyn」紋身，右臂有白羊座紋身，肚臍上有一個穿孔。

嫌犯為年僅20歲的惠提爾居民埃斯帕扎（Gabriel Esparza），8月21日（周一)下午約3時，在Lakewood工作地點被警方拘留。警方已對其以涉嫌謀殺和綁架罪名進行了正式起訴。值得注意的是，警方在該行動中亦查獲了一把被認定為涉及此次兇案的槍械，以及嫌犯所擁有的2013年款白色豐田 Tacoma卡車。

儘管警方在報告中並未具體說明如何確認埃斯帕扎為嫌疑犯，以及為何在莫雷諾谷展開為期兩天的搜捕行動，然而，該次搜捕行動覆蓋了莫雷諾谷周遭地區。警方對於受害者巴斯克斯案件的調查仍在進行中，以進一步闡明事件的詳細經過。

惠提爾警局（Whittier Police Department）指出，一名西裔女子8月20日在惠提爾市Penn公園停車場附近被綁架，期間還發生槍擊 。案件發生在午夜，地點是惠提爾市Penn大街13950號。受害者表示，當時他和女伴途經公園停車場，一名持槍嫌犯走近他們的車輛，並向他們所在的方向開槍。這名男受害者受到驚嚇後逃離現場，返回後發現他的車輛附近有血跡，同時他的女伴失蹤。

警方表示，希望8月19日晚11時至8月20日凌晨1時期間去過Penn公園的民眾能提供線索，同時任何了解該案件信息的人都可致電562-567-9255。如果想要匿名舉報，可以致電562-567-9299。