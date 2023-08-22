快閃搶劫南加珠寶店 2嫌被捕3在逃

快閃搶劫科洛那市珠寶店兩名劫匪被拘捕。（警方提供）

南加 內陸河濱縣（ Riverside County）近日發生一起珠寶店遭快閃搶劫案件。4名劫匪在快閃搶劫（smash-and-grab）時用辣椒噴劑襲擊前來阻止店員，最終劫走了價值約十萬元珠寶。警方接到報警追擊劫匪，在橙縣（Orange County）將其中2名劫匪逮捕。警方表示，還在追捕另外３嫌包括1名駕車接應共犯。

據報導，這起案件於20日發生在河濱縣科洛那市（Corona）珠寶店Daniel's Jewelers，位於市區卡波特 街2785號（2785 Cabot Dr.）。警方於當天午後約2時57分接到報警，並很快趕到現場。案發時４名戴著口罩 男子闖進珠寶店，用錘子砸碎多個陳列櫃台，瘋狂搶劫珠寶，然後跑出鑽進附近一輛轎車逃走。科洛那市警方在一項聲明中說，劫匪駕駛一輛無牌照白色雪佛蘭Malibu轎車。

警方搜索劫匪時，在91號公路上定位到劫匪駕駛車輛，隨後追趕。劫匪駕車進入Gypsum Canyon路，經過約巴林達（Yorba Linda）、普拉辛西亞（Placentia）和布瑞亞（Brea）。最終警方在富樂頓（Fullerton）的東Commonwealth街和State College大道交匯處，利用追逐干預技術（PIT）阻止了劫匪車前進。

車內共有五名嫌犯，其中兩人涉嫌共謀和搶劫被捕，分別是24歲和17歲，來自英格伍市（Inglewood)和康普頓市（Compton）。其他三名嫌犯逃離，年齡在十幾歲和20歲左右，警方正在追捕。警方在劫匪車上垃圾罐內發現了贓物。