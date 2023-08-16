我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

台灣文獻叢書珍藏本 陳十美贈洛加大東亞圖書館

記者張宏/洛杉磯即時報導
加州台灣同鄉聯誼會15日在洛杉磯僑教中心舉辦陳十美珍藏「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大（UCLA）東亞圖書館儀式。（記者張宏／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會15日在洛杉磯僑教中心舉辦陳十美珍藏「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大（UCLA）東亞圖書館儀式。（記者張宏／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會15日在洛杉磯僑教中心主辦陳十美「台灣文獻叢書」珍藏版捐贈洛杉磯加大UCLA）東亞圖書館儀式，並將於19日周六舉辦書展，全天展出466本圖書供社區民眾閱讀。

UCLA東亞图書馆馆长陳肅表示，「台灣文獻叢書」是史學界公認現今收錄最齊全，最權威的台灣史料全記錄。從唐宋元明清至1963年，也是研究者查閱最頻繁的典籍之一；同時也是鄉土教學、台灣文化最佳代表。

該叢書素有台灣百科全書之稱，包含台灣方志、明代史料、清代檔案等309種台灣史籍，4800餘萬字，上自唐宋元明之文，下至日據時期台灣當地人士之作。以貼近台灣史的觀點，記錄詮釋台灣各地區的開發史、城市演變、人物事蹟、風土民情、詩文傳承，堪稱世界級研究機構珍貴典藏文獻。

陳十美表示，這套叢書是她40餘年的收藏，在捐贈洛杉磯加大之前，她還特別租借僑教中心大禮堂，於8月19日將466本同時展出，歡迎僑胞前往閱讀或查尋資料。

僑教中心主任陳敏永表示，這套叢書能幫助對台灣發展史有興趣的學者，感謝陳十美把她珍藏40年的叢書捐贈出來，幫助美國的學者了解台灣。

亞太研究中心項目負責人陳宇晶表示，洛杉磯加大的亞太研究中心台灣研究項目從2017年開始推廣台灣，洛杉磯加大和台灣師範大學合作開展台灣研究項目，迄今已過去六年，不僅促進華語教學，也包括為師範大學學生提供華語獎學金和交換項目。

主辦方還有南加華人文史保存基金會、美國東亞文教基金會和多個組織協辦。

書展舉辦時間是19日周六上午10時至下午5時，地點是洛杉磯僑教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）。

「台灣文獻叢書」珍版書是陳十美40年的收藏。（記者張宏／攝影）
「台灣文獻叢書」珍版書是陳十美40年的收藏。（記者張宏／攝影）
在僑教中心主任陳敏永見證下，陳十美（中）將她珍藏的「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大...
在僑教中心主任陳敏永見證下，陳十美（中）將她珍藏的「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大（UCLA）東亞圖書館馆长陳肅（右）。（記者張宏／攝影）

洛杉磯加大 UCLA 加州

上一則

洛市長擬買酒店安置遊民 社區反對聲大

下一則

南加成大校友會橋牌賽 華洋好手以牌會友論橋技

延伸閱讀

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
場邊人語／洛磯不成 道奇八勝

場邊人語／洛磯不成 道奇八勝
護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費

護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費
法拉盛圖書館書法班作品展 華洋學生秀才藝

法拉盛圖書館書法班作品展 華洋學生秀才藝
洛杉磯聯合學區 鼓勵感冒輕症生上學

洛杉磯聯合學區 鼓勵感冒輕症生上學
華母講故事涉基督信仰 遭圖書館中斷

華母講故事涉基督信仰 遭圖書館中斷

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下