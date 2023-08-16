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尋找失落的中華瑰寶 徐永泰探大英博物館40次

記者子為/艾爾蒙地即時報導
活動由美西華人學會在洛僑文教中心舉辦。（記者子為/攝影）
活動由美西華人學會在洛僑文教中心舉辦。（記者子為/攝影）

南加學術社團美西華人學會13日在洛僑文教中心舉辦「尋找失落的中華瑰寶」講座，特請牛津大學經濟史博士徐永泰主講。現場各界人士踴躍出席，一同傾聽和交流關於尋回中華文物的議題。

徐永泰博士指出，這是一個沈重的話題，很欣慰有許多人來聽。徐博士的講座引用了大量專業資料，包括大英博物館、盧浮宮、日本每日新聞、俄勒岡大學藝術博物館、大足石刻文獻等。

徐博士1971年在牛津讀書，此後也往返英國多次，參觀大英博物館超過四十次。在那裡，他意識到那裡館藏包含了全世界的文明，包括珍貴的中華文物，許多都是被搜刮得來。他接著探討了誰是戰爭的掠奪者以及受害者，如何訴求與收回、公與私的區分、並指出戰爭期間掠奪文化物品是一場悲劇。

根據徐博士的研究，對中華文物的主要掠奪國家包括日本、英國、法國、俄羅斯和美國，流失的文物包括紫禁城的皇家珍寶、來自中國重要文化遺址和博物館的珍貴文物、卷軸和書法傑作、稀有陶瓷和瓷器、古代青銅器和雕塑、歷史文獻和手稿、珍貴珠寶與寶石、古董傢俱等等。

徐博士指出，對於弱國而言，追回被掠奪的文物是很困難的，很難估計損失，無法給被搶文物造冊登陸、很難尋找文物下落以及確定物流時間。同時，部分文物還會被有心之人「佔為己有」，比如日本曾出版的國寶冊裡，有95%的文物來自中國，只有5%是日本的東西，並不能算作國寶。

徐博士隨後探討了文物的追討和索求，他指出，私人奪走的文物是要不回來的，同時多借鑑其他國家的成功案例，比如猶太人如何追討回許多文物。除此之外，現在有一些法律和國際協議也有利於追討文物，包括聯合國教科文組織等，可以向聯合國或國家聽提起申訴。在追討時，也應加入多方政治考量，並發揮人民的意志力和行動。

接著，徐博士分享了在大英博物館裡有代表性的100件中華文物，這是中華文明濃縮的體現。他希望人們都能意識到文物的重要性，提高鑑賞能力，知道什麼是真正有價值的，而不是只看價錢。

美西華人學會會長林錫智感謝徐博士帶來這場意義非凡的深度講座，他讚揚了徐博士求真求理的熱情。理事長車慶餘則簡單介紹了美西華人協會，該協會是熱心且專業的華人學術愛好者的組合。周斌先生作為引言人指出，他第一次遇見中華古物是在美國，並開始思考五千年的文化留下了些什麼，想通過更多文物了解歷史。名主持人林慧懿指出，她一直也關心為什麼很多文物在海外，甚至慘遭破壞。她希望能發動輿論的力量，影響更多人關心文物和歷史。

牛津大學經濟史博士徐永泰熱情主講「尋找失落的中華瑰寶」。（記者子為/攝影）
牛津大學經濟史博士徐永泰熱情主講「尋找失落的中華瑰寶」。（記者子為/攝影）

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