護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費

趙美心呼籲支持「降低通膨法」，降低美國人醫療費用。（記者朱敏梓/攝影）

從新罕布夏州（New Hampshire）到加州，「保護我們的護理（Protect Our Care）」推出第五次全國巴士之旅，通過民選官員、病患和醫療保健倡導者的現身說法，讓更多人了解到拜登總統和民主黨人推廣的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）將如何改善並降低美國人的醫療保健費用。8月15日巴士來到了巴沙迪那市，國會議員趙美心 （Judy Chu）出席，對這場「更低的成本，更好的醫療」之旅表示支持。

趙美心說，「經過數十年與大型製藥公司和共和黨對醫療保健的攻擊的鬥爭，我對今天感到非常興奮。在美國，我們看到許多人正在和處方藥的費用作鬥爭，這是令人無法接受的。即使是一些最常見的藥物，如胰島素，每個月也要花費數百元，這都是因為製藥公司不斷抬高藥品價格，從中賺取巨額利潤。現在我們終於對製藥公司暢通無阻的商業模式進行了反擊，然而大型製藥公司正在法庭上提起訴訟，試圖剝奪醫療保險 的談判權，而共和黨議員也提出了立法，試圖廢除「降低通膨法」中的所有藥品定價措施，削減重要的醫療保健計劃。」

趙美心補充，這兩者都將導致數千萬美國人的醫療費 用增加，並導致數百萬人失去醫療保險和護理，老年人的醫療保健也將面臨威脅。她表示，慶幸的是，絕大多數美國人都站在他們這一邊，支持「降低通膨法」中減少處方藥和醫療費用的措施，以及為患有懷孕、哮喘、關節炎癌症或心臟病等患者提供的關鍵保護。「我們不能冒險失去在擴大醫療保健覆蓋範圍和降低家庭醫療費用方面取得的巨大進展」，趙美心說，「因此我很自豪能夠與你們所有人站在一起，反對任何廢除這項立法的企圖。」

根據「Protect Our Care」數據顯示，將保費成本平均降低 151%、限制胰島素成本以及阻止大型製藥公司大幅漲價等的「降低通膨法」，讓1300萬美國人節省了醫療保險費，為超過 200 萬美國人提供保險，讓每個家庭平均節省了2400元。此外，5200 萬醫療保險受益人將不再面臨大型製藥公司令人震驚的價格上漲，預計到 2030 年，由於醫療保險談判，80 種最昂貴的處方藥將降價。

加州「Protect Our Care」主任Debra Amiel、洛杉磯縣醫學會候任主席Jerry Abraham博士、洛杉磯拉丁裔聯盟主席Ingrid Rivera-Guzman、癌症倖存者和醫療保健倡導者Laura Packard也出席了本次活動。