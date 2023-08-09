悍匪駕車撞珠寶店洗劫 洛縣市府懸賞2萬緝賊

為抓獲拉汶市起珠寶店搶劫案的嫌疑人，洛杉磯縣政委員會決定追加一萬元懸賞金。（拉汶市警局）

為緝捕拉汶市（La Verne）一起珠寶店搶劫案的嫌犯，洛杉磯 縣政府決定追加1萬元懸賞金，此前拉汶市議會已授權提供1萬元獎勵，共計2萬元。該搶案發生在7月1日，犯罪團伙開汽車闖入珠寶店，明目張膽地實施打砸搶。

（視頻來源：拉汶市警局臉書 ，記者子為後製）

根據拉汶市警方報告，7月1日中午12時左右，位於1560 Foothill Boulevard 的珠寶店Rodeo Jewelers發生一起搶劫案，監控攝像記錄下案件發生的全過程。一輛白色四門轎車直接撞入該珠寶店，隨後四名男性嫌疑人闖入店內，打碎陳列櫃，將珠寶裝入垃圾桶並帶走。

在搶劫期間，一名珠寶店員工因襲擊受傷，所幸沒有生命危險。嫌疑人隨後攜帶被盜珠寶逃離現場，乘坐一輛被描述為黑色轎車的輔助逃跑車輛。

為了及早將嫌疑人緝拿歸案，拉汶市議會表示提供1萬元懸賞金。8月8日， 洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）的一項動議被通過，縣府追加1萬元賞金，希望總計兩萬元賞金能幫助早日抓獲嫌疑人。

拉汶市市長Tim Hepburn指出，拉汶是一個安全、以家庭為中心的社區，市政府致力於為當地企業提供支持。他表示，「我期待通過這項懸賞金能獲得更多線索，幫助我們的警員破獲此案，並將這些罪犯繩之以法。」

洛杉磯縣縣政委員巴格表示，這家家族企業（珠寶店）受到了沉重的打擊，需要我們的支持。她說，「我希望這項獎勵能鼓勵任何有信息的人伸出援手，以便我們能夠抓獲犯罪團伙，並追究他們的責任。」

任何有相關信息的人可聯繫拉汶市警察局，可致電909-457-6541，或發送電子郵件至[email protected]。