我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗解放軍現代化 拜登禁對中投資科技3領域

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

悍匪駕車撞珠寶店洗劫 洛縣市府懸賞2萬緝賊

洛杉磯訊
為抓獲拉汶市起珠寶店搶劫案的嫌疑人，洛杉磯縣政委員會決定追加一萬元懸賞金。（拉汶市警局）
為抓獲拉汶市起珠寶店搶劫案的嫌疑人，洛杉磯縣政委員會決定追加一萬元懸賞金。（拉汶市警局）

為緝捕拉汶市（La Verne）一起珠寶店搶劫案的嫌犯，洛杉磯縣政府決定追加1萬元懸賞金，此前拉汶市議會已授權提供1萬元獎勵，共計2萬元。該搶案發生在7月1日，犯罪團伙開汽車闖入珠寶店，明目張膽地實施打砸搶。

（視頻來源：拉汶市警局臉書，記者子為後製）

根據拉汶市警方報告，7月1日中午12時左右，位於1560 Foothill Boulevard 的珠寶店Rodeo Jewelers發生一起搶劫案，監控攝像記錄下案件發生的全過程。一輛白色四門轎車直接撞入該珠寶店，隨後四名男性嫌疑人闖入店內，打碎陳列櫃，將珠寶裝入垃圾桶並帶走。

在搶劫期間，一名珠寶店員工因襲擊受傷，所幸沒有生命危險。嫌疑人隨後攜帶被盜珠寶逃離現場，乘坐一輛被描述為黑色轎車的輔助逃跑車輛。

為了及早將嫌疑人緝拿歸案，拉汶市議會表示提供1萬元懸賞金。8月8日， 洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）的一項動議被通過，縣府追加1萬元賞金，希望總計兩萬元賞金能幫助早日抓獲嫌疑人。

拉汶市市長Tim Hepburn指出，拉汶是一個安全、以家庭為中心的社區，市政府致力於為當地企業提供支持。他表示，「我期待通過這項懸賞金能獲得更多線索，幫助我們的警員破獲此案，並將這些罪犯繩之以法。」

洛杉磯縣縣政委員巴格表示，這家家族企業（珠寶店）受到了沉重的打擊，需要我們的支持。她說，「我希望這項獎勵能鼓勵任何有信息的人伸出援手，以便我們能夠抓獲犯罪團伙，並追究他們的責任。」

任何有相關信息的人可聯繫拉汶市警察局，可致電909-457-6541，或發送電子郵件至[email protected]

洛杉磯 臉書 Boulevard

上一則

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

下一則

彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵

延伸閱讀

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
華女法拉盛被搶手機 知情人：團伙所為

華女法拉盛被搶手機 知情人：團伙所為
不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日

不滿工作過度、人手不足 洛市上萬工人罷工一日
洛杉磯世界機場學徒計畫結業 聯邦補助百萬

洛杉磯世界機場學徒計畫結業 聯邦補助百萬
好萊塢編劇演員罷工 洛杉磯經濟停擺人人喊苦

好萊塢編劇演員罷工 洛杉磯經濟停擺人人喊苦
洛杉磯縣政府推廣應用槍枝暴力限制令

洛杉磯縣政府推廣應用槍枝暴力限制令

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38

超人氣

更多 >
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」