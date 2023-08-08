南加華裔交警下班回家被撞死 留下未成年兒女

卓翰和他的兒女。（GoFundMe）

一名橙縣園林市（Garden Grove）華裔 警官卓翰（Han Cho，音譯）近日遭遇車禍去世，留下一對未成年兒女，目前家人正在幫她

卓翰在園林市警局社區交通部工作超過28年。7日下午3時，他騎著摩托車下班回家，當行駛至安那罕（Anaheim）Glenoaks Avenue和Euclid Street時，不幸遭遇車禍，送醫後因傷勢過重不治身亡。目前安那罕警局正在調查這起事故的原因。

安那罕警局警佐Jon McClintock表示，該事故中的另一方司機也被送往醫院，但僅受輕傷。

目前尚不清楚卓翰的年紀。調查人員排除了該事故是酒駕造成的可能性。

園林市警局發文「警察工會將與卓家人一起舉辦悼念儀式和募款。」「稍後我們會發布該案更多信息。感謝其他執法部門和社區民眾的幫助。」

卓翰的妹妹Sonya Chung在GoFundMe 上發起了募款，上面寫道，卓翰留下一對未成年兒女，他還有父母，兩個姊姊（或妹妹）一個弟弟（或哥哥）和外甥。上面寫道，「他被很多人愛著，這起悲劇讓我們震驚，我們不感相信這是真的。」所募得捐款將用於卓翰在本次事故中的醫療帳單 ，他的葬禮以及兩個子女的扶養費用。募款的目標是4萬元，截至8日下午，已經募集超過6490元。

GoFundMe鏈接：https://www.gofundme.com/f/han-cho?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_gfm+han-cho.