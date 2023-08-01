南加成大校友會本周六舉辦第六屆橋牌邀請賽

南加州成大校友會8月5日舉辦第六屆橋牌論對邀請賽。（檔案照）

南加州 成功大學校友會與長堤 市橋藝中心(Long Beach Bridge Center)合作，將於8月5日（本周六）共同主辦2023年「南加 州成大校友會第六屆橋牌論對(Open Pair)邀請賽」活動，預計將有上百名主流和華裔橋牌好手應邀參賽，精彩可期；協辦單位包括南加州中國大專院校聯合校友會、亞美會計研究發展基金會、以及北美華人會計師協會。

籌備委員會主席梁建文和籌備委員程東海共同指出，南加州成功大學校友會自2018年起，連續五年與長堤市橋藝中心及多個南加州僑社組織攜手合作，成功地舉辦了8次大型橋牌論對及國慶盃校際論隊邀請賽活動。五年來總計邀請了600多人次華洋橋牌好手一同共襄盛舉，參賽者來自南北加州、亞利桑納州、德州、麻薩諸塞州、紐約州、和喬治亞州六個地區，分別隸屬於25個不同主流及僑社組織，包括8個校友會和17個城市橋牌社。

2022年曾獲得擁有超過16萬名會員的美國橋牌協會(ACBL)在其12月份專業雜誌《Bulletin月刊》Club News 專欄裏特別以半頁彩色篇幅報導了南加州成功大學校友會舉辦橋賽有成的事蹟。該報導中介紹了籌備委員會在疫情之後成功地將2022年8月份舉辦的第五屆橋牌論對邀請賽帶回實體面對面比賽方式，報名費所得全數捐贈給長堤市橋藝中心基金會用於橋牌教學之用，以及多年來在大洛杉磯地區主流和華裔社區大力推廣橋藝的努力。

2023年是第六度舉辦橋牌論對(Open Pair)邀請賽活動，成大校友會感謝長堤市橋藝中心及三個協辦夥伴組織繼續大力支持，期待這項橋牌盛會藉由主流與僑社人士們的熱烈參與和互動，能夠帶領深耕主流的風潮，並成為南加州一個具有傳統的重要活動及比賽。