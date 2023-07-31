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李昌鈺回應造偽證「20年後無證據 不能說明此前沒有」

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李昌鈺回應造偽證「20年後無證據 不能說明此前沒有」

記者張宏/洛杉磯即時報導
李昌鈺31日在南加和媒體見面，以過往經手的案件為例，表示自己用證據說話。（記者張宏／攝影）
李昌鈺31日在南加和媒體見面，以過往經手的案件為例，表示自己用證據說話。（記者張宏／攝影）

康州聯邦法官日前判決，康州著名刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任。李昌鈺7月31日舉行新聞發佈會，以過往經手案件為例，指出證物毛巾上的有機物在時隔多年後存在生物降解、分解或變性等多種可能，不能因此說他偽造證物。

（影音來源：記者張宏）

康州男子柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)因被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾(Everett Carr)而被判有罪，他們在服刑30年後，罪名在2020年因證據不足被法院撤銷，之後兩人便向聯邦法院提出冤獄告訴，將李昌鈺、八名康州警方調查人員及新密爾福鎮列入被告。康乃狄克州聯邦法官波爾頓(Victor Bolden)日前判決李昌鈺「偽造謀殺案證據」，導致兩名未犯下謀殺罪的男子入獄數十年。李昌鈺有支付損害賠償的責任，金額將由陪審團決定。

李昌鈺表示，法官的指控對他是一種侮辱，了解他的人都知道，他沒有必要偽造一條毛巾作為證據。同時也無法預知警方要抓這兩個被告，提前製造一個毛巾證物。「如果要製造，為什麼不多做一點血液樣本」。

至於作為證據的毛巾，經過20多年的時間，其中的有機物存在生物降解、分解或變性的可能。李昌鈺認為，不能說20多年後找不到證據，就研判20多年前證據不存在，這其中存在各種可能性。現場有多個洗手間，他專選特定洗手間的一條毛巾是有其緣由，並不是隨機的。該案不是他負責現場攝影、物證記錄與收集，他也沒有參與後續的刑事調查。

李昌鈺強調，和媒體見面不是澄清，也不是反駁，只是闡述看法。他只是為現場重建和化學測試方面的科學結果作證，沒有任何動機或理由捏造證據。毛巾的化學測試對指控兩名被告作案沒有直接作用。此外，他作證的科學證據還包括證明被告無罪的證據。例如沒有在被告的衣物中檢測到血跡。

律師鄧洪和李昌鈺淵源頗深，他說，法庭攻辯雙方在辯護過程中，如果遇到不利證據，會採取攻擊提供證據的人的策略。攻辯雙方為贏下官司，常常會從出庭專家的證詞中找突破口。如果不喜歡某個專家的結論，就會攻擊其證據的可信度。在法律界經常會遇到偽造證據的指控，但是李昌鈺是一個學者，他經手超過8000個案件，是一個嚴謹辦案的人。對於這次法官的判決，檢察官辦公室已表示會為李昌鈺上訴，同時替他承擔所有的賠償責任。

李昌鈺講解曾經手的作曲家Phil Spector的案子，表示他從來都是用證據說話。Phil Spector於2003年在自家豪宅槍殺女演員與模特Lana Clarkson，被判二級謀殺罪成立。Phil Spector在2009年被判19年監禁，服刑約12年後，2021年感染新冠死在獄中。李昌鈺曾根據鑑識結果認為，Lana Clarkson是自殺而不是他殺。

李昌鈺表示，法官的指控對他是一種侮辱。（記者張宏／攝影）
李昌鈺表示，法官的指控對他是一種侮辱。（記者張宏／攝影）

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