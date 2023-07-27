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洛縣婦女臨檢被打 動手員警被開除

編譯侯乃云 / 即時報導
洛縣一婦女涉酒駕遇臨檢被打。(LASD視頻)
洛縣一婦女涉酒駕遇臨檢被打。(LASD視頻)

一名婦女抱著剛出生的嬰兒在棕櫚谷(Palmdale)遭到洛杉磯縣警員毆打，委託律師提出民權訴訟，指控包含過度使用武力和逮捕錯誤，同時還指責縣警局對警員培訓不足。洛杉磯縣警長盧納(Robert Luna)在早先的新聞記者會上表示，該事件的視頻曝光，該警員向女子揮拳，現已被解除職務。

原告拉塞爾(Yeayo Russell)的代表律師希克斯(Jamon Hicks)，指控警察過度使用武力和錯誤逮捕，同時還指責縣警局對相關警員的培訓不足。律師在新聞發布會上表示，「該縣有對羚羊谷居民過度使用武力的做法和習慣，」他補充說，拉塞爾在監獄里呆了幾天。「她不知道她的孩子在哪裡。很多時候她都不知道她的孩子是否還好。」

盧納表示，車輛臨檢發生在2022年7月13日午夜前，當時警員注意到有一輛車的車頭燈沒有開。警員攔下車後聞到酒味，並看到四名婦女中有三人懷抱嬰兒，但沒有使用嬰兒汽車座椅。警員以涉嫌危害兒童重罪、酒後駕駛和吊銷駕照的罪名逮捕了駕車男子；婦女因同樣的罪名被捕，但在逮捕過程中，警員對其中兩人使用了武力。

在發布的視頻中，被擊中臉部的婦女被要求交出孩子，經過幾分鐘對峙，警員強行帶走孩子；而另一名抱著嬰兒的婦女開始對警察尖叫和謾罵，男警員朝婦女頭部揮下兩拳。

但是，洛杉磯縣警察工會（ALADS）發表聲明稱，該視頻並未講述有關交通堵塞的全部故事。「這段視頻清楚地表明了一件事——警察的工作要求很高且難以預測。凌晨 12 點 30 分，在逮捕這些兒童所乘坐的汽車而沒有適當約束的情況下，任何關於對道路上嬰兒控制的爭議都是一個糟糕的情況。顯然，我們的警察和現場巡邏主管已經確定，孩子們與將被拘留的父母一起離開是不安全的」。

洛杉磯 駕照 希克斯

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