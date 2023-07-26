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洛州大女孩科技夏令營 操控無人機模擬飛行

記者子為/洛杉磯即時報導
夏令營包括無人機操控教學活動，十多名學生在教室內用平板電腦進行模擬飛行。（記者子為/攝影）
夏令營包括無人機操控教學活動，十多名學生在教室內用平板電腦進行模擬飛行。（記者子為/攝影）

洛杉磯州立大學(Cal State LA)的工程、計算機、技術學院（ECST）舉辦第七屆LAunchPad夏令營，該夏令營的學生皆為女孩，旨在幫助和鼓勵女孩們學習和從事理工科學（STEM）領域。

今年夏令營項目開營時間為7月17日到28日，根據ECST學院學生活動部門主管Daniel Galvan介紹，該項目主要提供給即將升入12年級的學生，今年一共有30位學生。項目提供各種與科技工程相關的課程和活動，包括邀請很多STEM領域的傑出女性作為演講嘉賓，與學生們介紹STEM領域的前景。除此之外，項目還提供許多迷你課堂和實踐機會，包括讓學生們用水瓶製作火箭、製作太陽能車、模擬操控無人機等等。

7月26日下午，項目舉辦了無人機操控教學活動，十多名女學生在教室內用平板電腦進行模擬飛行，大家都全神貫注、興致盎然。授課老師Yilin Feng教授介紹，當日的課程主要是介紹關於航空業的基本知識，包括航空業起源、早期女性飛行員、飛行原理，在介紹知識後，Feng教授帶領學生們學習如何操控無人機，並用迷你無人機在教室裡嘗試實戰飛行。該活動旨在讓學生們了解無人機技術的可能性和現實世界的應用，使學生能夠探索和擁抱航空業的創新前沿。

華裔血統的學生可汗斯潔（Khan Cyanine）表示，自己是從中學輔導員那了解到該項目，因為一直對工程學很感興趣就報名參加了。在夏令營的每一天都過得很充實，接觸了很多新領域，自己此前夢想駕駛飛機，但這幾天接觸下來，發現對機械工程很感興趣。讓斯潔印象很深的體驗是去環球影城，但並非去玩，而是學習過山車運作的原理。

LAunchPad夏令營全方位覆蓋了土木工程、電氣工程、計算機科學、材料科學、機械工程等技術領域，讓高中生能了解這些專業和畢業後的職業生涯。在此過程中，學生能結識新朋友，結識 ECST的學生和教師，並了解更多關於STEM行業的最新資訊。

洛杉磯州立大學舉辦第七屆LAunchPad夏令營，學生在環球影城了解STEM知識...
洛杉磯州立大學舉辦第七屆LAunchPad夏令營，學生在環球影城了解STEM知識。（受訪者提供）
該活動旨在讓學生能一睹無人機技術的可能性和現實世界的應用（Margie Low提...
該活動旨在讓學生能一睹無人機技術的可能性和現實世界的應用（Margie Low提供）

環球影城 洛杉磯 華裔

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