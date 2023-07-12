兆彩開獎 洛杉磯１人中二獎36萬5095元

兆彩Mega Millions開獎。(Gettyimages)

7月11日（本週二）開出的兆彩獎券（Mega Millions），洛杉磯 一位幸運兒猜中五個號碼贏得二獎，金額36萬5095元。同時，下一期抽獎的頭獎金額已累積至5.6億元，將在7月14日（週五）抽獎。這是繼上次售出頭獎後的第24次抽獎。另外，多州勁球 （Powerball）的頭獎也已累積至7.25億美元，預計在7月12日（週三）進行抽獎。

在7月11日開盤的多州兆彩中，沒有售出與所有六個號碼完全匹配的彩票。然而，在洛杉磯售出的一張彩票仍然為幸運中獎者帶來了可觀的現金獎金。根據多州彩票協會（Multi-State Lottery Association）表示，週二的兆彩抽獎號碼是10、17、33、51、64，超級號碼為5。然而，沒有彩民押中全部號碼，因此頭獎金額將在下一次抽獎中累積至5.6億美元。