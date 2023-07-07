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哈岡華協回應縣政委員 遊民屋口水戰繼續

本報訊
哈岡居民最近2月發動5 次示威遊行，反對在該社區建永久性遊民屋。（KTLA）
哈岡居民最近2月發動5 次示威遊行，反對在該社區建永久性遊民屋。（KTLA）

哈岡華人協會7日發表公開信，回應洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Supervisor Hilda Solis )指責吵架比賽，強調哈岡居民的和平示威和公聽會發言，旨在訴求社區安全和學校安全，並沒有反住房（Anti-Housing）和反同性戀社區（Anti-LGBTQ+）。

公開信表示，哈岡居民近兩個月來己經發動5 次和平示威遊行，旨在社區安全、學校安全，要求特別預算以增加警車及警力，維持哈岡居民的生活品質。另一方面，也瞭解無家可歸（Homelessness）是全加州的重要議題，哈岡人對遊民也有同情心，但哈岡居民的生活品質不應該因為「房匙項目」（Homekey project，Motel 6）而降低。

為了表達誠意，哈岡華協尚未聘請律師發警告信或提出訴訟，但希望得到善意回應，改建Motel 6旅館至7月5日尚未取得建築許可，洛縣政府應該編列特別預算，去除安全隱患，維持哈岡居民的生活品質。

公開信最後強調，哈岡居民最新民意是：16%支持 Motel 6 轉為遊民永久居住點，84%反對。但是，華協期待蘇麗絲委員主動安排會議，雙方充分溝通，華協願意協助有完整配套的哈岡房匙項目（Homekey Project）。

蘇麗絲 預算 遊民

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