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加大總校長對招生禁考量種族背景失望

記者丁曙／即時報導
加州大學總校長德雷克對高院裁決大學招生禁止考量種族因素表示失望。（檔案照，記者丁曙／攝影）
加州大學總校長德雷克對高院裁決大學招生禁止考量種族因素表示失望。（檔案照，記者丁曙／攝影）

加州大學（University of California）總校長德雷克 (Michael V. Drake) 醫學博士6 月 29 日對最高法院禁止大學招生考量種族因素的裁決表示失望，未來將繼續利用一切可用的工具來追求實現校園多元化的目標。

總校長德雷克表示，對美國最高法院禁止在大學招生中考慮種族因素的決定感到失望，這項重要的措施幫助高等教育機構增加了多元化，並解決了過去幾十年來的歷史錯誤。

學生多樣性仍然是加州大學的首要任務——加州大學將繼續利用一切可用的工具來追求這一目標。 吸引、支持和留住多元化的學生群體可以帶來更好的教學質量和教育成果、顯著的社區效益和整體公平性。

自從 27 年前加州 209 號提案禁止在招生時考慮種族因素以來，加州大學調整了招生實踐以遵守法律，同時繼續積極尋求增加學生申請、招生、入學和保留多樣性的途徑 。通過全面的招生審查流程，加大在這一領域取得了重要進展，但是還有更多的工作要做。 最高法院的裁決禁止其他高等教育機構使用這一重要工具，考慮種族並不是解決大學招生不平等問題的最終解決方案，但卻是解決系統性缺陷的必要途徑。 如果沒有這項措施，加大就必須更加努力地找出並解決阻礙多元化學生追求和實現高等教育的社會不平等的根本原因。

他強調，加州大學繼續努力創造更清晰的大學途徑並解決招生不平等問題，隨時準備分享專業知識和經驗教訓，與合作夥伴們共同實現反映美國豐富多樣性的高等教育的格局。

加州大學是美國最大的公立大學系統，擁有十個分校和全職學生23.8萬人，其中7個分校為美國大學協會成員。

加州大學 招生 教育

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