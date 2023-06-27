5號公路車禍死者確認 三人海軍陸戰隊員

5號公路惡性車禍現場。（KTLA圖片）

據當地媒體報導，南加州 唐尼市（Downey）附近5號公路南向線，24日發生單車惡性車禍 ，造成車上四人被甩車外死亡，其中三名死者是來自內陸帝國潘德頓軍營（Camp Pendleton）的海軍陸戰隊員。

據加州公路巡警局（California Highway Patrol）表示，車禍發生在24日（周六）凌晨約2時30分，位於605號公路以北。車上所有四人在車禍現場死亡。潘德頓營區軍官沃特曼（Sean Waterman）表示，三名車禍中死亡的海軍陸戰隊員中，其中兩人隸屬後勤部隊，一人來自海軍陸戰隊遠征軍。

洛縣 法醫辦公室在26日確認了三名死者身分，分別是26歲的尼科爾斯（Daniel Nichols）、27歲的摩爾（Joshua Moore Jr.）和21歲格麥斯（Rodrigo Zermeno Gomez）。第四名死者姓名尚未公開，待家屬得到通知後再發布。

據KCAL報導，事故調查人員認為，車禍原因是Dodge Challenger的駕駛者在行駛中突然失控，劇烈撞擊到了公路一側護欄後，接著又撞向了前方一座人行天橋下的路障。加州公路巡警局聲明稱，因碰撞力量過大導致車輛分裂成兩段，並將後排兩名乘客甩出車外，落在右邊路肩上。報導稱，車禍中所有人均被甩出車外。據稱，車禍原因仍待進一步確認。