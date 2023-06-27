走私13隻活鸚鵡 聖地牙哥口岸攔截

CBP官員查獲走私進入聖地牙哥口岸的13隻活鸚鵡。（CBP圖片）

美國海關與邊境保護局（CBP ）官員，6月16日下午檢查一名從墨西哥 入境的26歲男子，他駕駛一輛2010款轎車。 在初步檢查中，CBP官員發現有疑點，於是將駕駛者和車輛轉交給二級機構進行進一步檢查。

在檢查時，CBP農業專家在車輛後備箱的兩個行李袋中發現了13隻活的黃頭鸚鵡。CBP官員以企圖走私為由拘留這名男子，並將他移交給國土安全調查員及漁獵局處理。CBP農業專家已將這些鸚鵡安置在一個安全區域，並且繼續接受美國農業部（USDA）獸醫局的檢疫，以確保沒有禽類疾病影響這些鳥類。

美國海關邊境保護局聖地牙哥現場行動總監西德尼·阿基 (Sidney Aki) 表示，CBP在邊境為40多個不同的政府機構執行數百項法律，參與制止此類可能導致販賣瀕危物種的走私活動。走私者試圖欺騙CBP官員，不考慮動物的健康和安全，CBP的執法目標是持續執行USDA和CDC的指導方針。

在2022財年裡，CBP農業專家在美國入境口岸攔截了240種害蟲，並攔阻了2677種檢疫材料，包括植物、肉類、動物副產品和土壤。 南加 邊境口岸的海關和邊境保護局官員制止各種非法活動，同時處理了數百萬進入美國的合法旅客。