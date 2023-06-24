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非法收藏銷售2噸煙火 惠提爾夫婦被捕

記者楊青/洛杉磯即時報導
阿罕布拉警方近日在惠提爾的一處住宅中查獲超過兩噸非法煙火，拘留了一名男子和一名女子。（阿罕布拉警方提供）
阿罕布拉警方近日在惠提爾的一處住宅中查獲超過兩噸非法煙火，拘留了一名男子和一名女子。（阿罕布拉警方提供）

阿罕布拉警方近日在惠提爾的一處住宅中查獲超過兩噸非法煙火，拘留了一名男子和一名女子。

惠提爾一對夫婦因涉嫌收藏和銷售非法煙火和危害兒童重罪20日上周二被捕。負責本案調查的阿罕布拉警官John Lee表示，警方達到現場時發現，存放大量煙火的屋內有五名年齡在六歲至13歲之間的兒童，這些孩子應該是嫌犯的孩子。

警方表示，美國國慶節將至，也是全年煙火銷售的高峰期。警方近期開始在網上展開調查，結果發現有人在銷售非法煙火爆竹。

警方尋綫找到了家住惠提爾Southwind Drive 6300號街區的嫌疑人家，並在20日（上周二）晚上對這所房子發出了搜查令，果然發現了大批煙火。

一名42歲男子和一名40歲女子被捕並關押在阿罕布拉警局拘留所，保釋金各為10萬元。警方記錄顯示，兩人次日交保釋放。而兩人的多名孩子，目前交由親戚照管。

阿罕布拉警方表示，阿市只允許「安全且理智」地燃放煙火，警方提醒民眾不要非法收藏和銷售煙火爆竹，同時要報告使用非法煙火爆竹的情況，警方調度中心電話：626-570-5151；舉報非法煙火銷售行為電話626-308-4875，或發送電子郵件至[email protected]

阿罕布拉 拘留所

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