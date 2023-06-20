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河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱疑似女遊民縱火被拘捕。（警方提供）
河濱疑似女遊民縱火被拘捕。（警方提供）

加州內陸河濱市（Riverside）一對夫婦近日因莫名火災陷入困境。市消防局表示，疑似女遊民縱火燒毀了這對夫婦經營20年的公司。

市消防局火災調查負責人梅多薩（Ray Mendoza）表示，6月18日（周日）上午11時左右，消防局接到報警，稱位於第三街1781號（1781 Third St.）的一家公司Majestic Windows & Doors突發火災。消防員迅速趕到火災現場。煙霧從建築物的屋頂和四周噴出。28名消防員在20分鐘後成功控制火勢，但建築物內部已完全損毀。

目擊者說曾在火災現場見到一名女子很可疑。消防局根據河濱縣監獄記錄，拘捕一名37歲女子，罪名是涉嫌縱火和使用易燃液體引燃火災，均為重罪。目前拘押在河濱縣拘留中心，保釋金3萬5000元。梅多薩表示，女嫌犯先前並未有縱火前科。

遭遇火災的公司業者吉利特（Bruce Gillett）61歲，他和太太20年來苦苦支撐著這家公司。他表示，正在與保險公司核實是否能獲得理賠。他傷心地說「我陷入很大麻煩。我的天啊！我正在努力經營，20年的心血就這樣化為烏有。」

吉利特還透露，附近保安告訴他，火災發生前，曾目睹縱火女子在公司前表現異常，比如在門前小便，還有其它不雅行為。他還引述消防局發布的資訊，這名女子用一種液體將抹布浸濕，然後將布綁在銅管的末端點燃。她還用石頭和銅管砸碎窗戶，將著火的抹布扔進建築物內。他表示，女子試圖通過四個不同窗戶縱火。火災發生後不久，調查人員利用對街監控裝置，確認了這名疑似遊民女子就是縱火嫌犯。

吉利特表示，他的太太經常向無家可歸者提供水和巧克力，並允許遊民使用洗手間，懷疑縱火女子是遊民，但不知為什麼要縱火燒毀建築物。

縱火 遊民 加州

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