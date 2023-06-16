洛市4西裔偷車賊超速 撞飛自行車男孩逃逸

這輛轎車在主街南行車道上超速行駛時撞上了一名騎自行車的男孩。（LAPD）

5月16日晚，洛市一輛超速行駛的失竊贓車撞上一名騎自行車的14歲男孩，受害人被拋到空中後落在人行道上，但司機和他的同夥沒有停車逃跑。洛杉磯 市警察 局（LAPD）6月16日（周五）公布了視頻和監控照片，從多個角度描述了這起事件。

影音來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

警方稱，當晚四名男子偷走了一輛停在西14街300街區的2014款黑色起亞（Kia Optima）。不久後，這輛車在主街南行車道上超速行駛，然後撞上了一名14歲的男孩弗洛雷斯（Julio Flores），當時他正和另一名騎車人一起向北前行。

洛市警局在一份聲明中說，「孩子被拋到空中並落在人行道上。起亞的司機在沒有提供援助或表明身份的情況下逃離了現場。」

另一段視頻顯示，司機將車停在西31街200號街區，他和三名乘客下車逃跑。過了一會，另一名男子上了車並開走，但這輛車最終被遺棄在32街300號街區。

洛杉磯市消防局（LAFD）人員將弗洛雷斯送往當地一家醫院，他因股骨骨折和肘部骨折等重傷接受治療。由於車禍 受重傷，他無法出席中學畢業典禮，現在只能坐在輪椅上。

警方稱，這名肇事逃逸的司機被描述為18到20歲的西裔男性。他身穿黑色毛衣、黑色褲子和黑色運動鞋，背著一個黑白相間的背包。三名乘客也符合相似的描述，最後駕駛起亞的男子被描述為一名西裔男性，年齡在35到40歲之間。

任何了解有關該事件信息的人都應致電 213-486-0761 聯繫洛市警局城中交通局探員（LAPD’s Central Traffic Detectives），或致電 213-833-3746 聯繫城中交通部局值勤警官（Central Traffic Division Watch Commander）。

洛杉磯市肇事抓逃逸獎勵計劃信託基金（L.A.’s Hit-and-Run Reward Program Trust Fund）可提供高達2萬5000元的獎勵。民眾可上GoFundMe（https://rb.gy/daw8j）幫助支付弗洛雷斯的醫療費用。