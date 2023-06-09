LAX截獲勞力士等假名表 真品市價超120萬美元

LAX截獲勞力士假名表。（CBP）

美國海關和邊境保護局（CBP ）派駐洛杉磯國際機場 (LAX) 航空檢查站 (Air-CES)，與被派往消費品和大眾營銷卓越和專業中心的進口專家協調，查獲 41 塊假冒奢侈品的名錶。 如果是真品，這批假名錶的製造商建議零售價 (MSRP) 估計為 129萬4500美元。

這批假名錶以單獨包裹的形式從中國空運到美國各地，並在 4 月 12 日至 5 月 22 日的五週內被發現。為了逃避 CBP 官員的檢測 ，這些手錶被錯誤申報為 「手鍊」、「腰帶」、「裝飾品」、「錶盒」和「掛鐘」。

消費品及大眾營銷中心確認，這些假名錶的註冊商標：勞力士（Rolex）37隻、Luminor Panerai 1 隻、百達翡麗（Patek Philippe）一隻、 愛彼1 件和歐米加（Omega）1隻。

CBP 洛杉磯現場運作主管Carlos C. Martel 說，數以千計的私人賣家、收藏家和其他非合法來源，在電子商務平台上提供奢侈手錶，這使得消費者極難發現這些假貨。消費者應該知道，買假表絕不是一個好主意，不要浪費你的錢。」