影/6月「驕傲月」北好萊塢遊行展現社區的愛與包容

Jason和自己的兩個女兒。（記者趙健/攝影）

每年6月的「驕傲月」，是被全球範圍內非傳統異性戀人群（LGBTQ ）用來慶祝和紀念他們的身份、歷史和爭取平等權益的一個特殊時期，各地通常都會舉辦盛大的同性戀 者驕傲遊行 （Pride Parade）等活動，呼籲人們接納LGBTQ+群體，以及給予他們應有的尊重和平等的權利，洛杉磯市各個社區的相關活動也在本月陸續開啟。

視頻來源:記者趙健

北好萊塢Valley Village社區的居民們，6月4日舉辦了一場溫馨快樂，充滿能量的驕傲月遊行慶祝活動。活動從早晨9時30分開始，來自社區約50個家庭的家長和孩子們齊聚在社區公園裡，一同製作慶祝活動的海報。 「I am who I am」（我就是我）、「Love is love」（愛無所限） 等各式各樣的標語，被孩子們用貼紙和畫筆精美裝點。

上午10時30分，家長和孩子們揮舞著製作好的旗幟和海報，開始遊行活動。人群走過之處彩虹繽紛，色彩斑斕，傳達他們對LGBTQ+群體的支持。隊伍中有來自各個社區的LGBTQ+成員，以及他們的家庭、朋友和支持者。隨著遊行隊伍緩緩行進，路邊觀眾紛紛歡呼鼓勵，很多駛過的車輛也特別鳴笛致意。遊行活動隊伍中，來自信仰長老會教堂（Faith Presbyterian Church）的神職人員Richard，也在現場表達了對這項活動的支持。

今年活動的組織者Jason Howe是同性戀，也是兩個女兒的父親。據他介紹，該活動始於2016年，發起初衷是因為當時社區裡有一個孩子，因為媽媽是同性身份而一直受到欺負。社區和家長們得知後，一直認為這種錯誤行為絕不該再在社區發生，社區需要發聲，對同性戀者或者其他身份家庭的憎惡，在這個社區絕不被接受。Howe說，「雖然這個活動不是學校等機構組織，但它完全反映了這個社區父母群體們的想法。」