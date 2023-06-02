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國殤假阿拉斯加海釣 南加華女五人船難

洛杉磯訊
Brandi Tyau（右）和男友Robert Solis，兩人從南加州前往阿拉斯加與其他家庭成員出海度假遇遭海難。（美聯社）
Brandi Tyau（右）和男友Robert Solis，兩人從南加州前往阿拉斯加與其他家庭成員出海度假遇遭海難。（美聯社）

在國殤日長周末，阿拉斯加（Alaska）發生一起海上慘劇。一家八口分別乘坐兩艘船出海垂釣，其中一艘船失蹤，該艘船上共五人中，已確定有三人遇難，另兩人失蹤。死者中包括一對華人姐妹，其中姐姐Brandi Tyau（刁）來自南加州卡諾加公園(Canoga Park)。

根據美聯社報導，在這場悲劇中，華人姐妹56歲的Brandi Tyau以及53歲的妹妹Danielle Agcaoili及其57歲的丈夫Maury Agcaoili的屍體已經被找到；而Brandi Tyau的男友，61歲的Robert Solis以及當時開船的船長，32歲的Morgan Robidou至今未找到。當時這五個人乘坐一輛租賃船出海捕魚，之後失聯。

當時與他們一起出海的還有一艘船，該船上有兩姐妹的父母和哥哥Michael Tyau以及哥哥的妻子，一共四人。

根據美聯社報導，事發的那個國殤日周末，一家八口計畫在阿拉斯加進行三日的出海釣魚之旅。Michael Tyau和妻子以及Brandi Tyau和男友Robert Solis特意從加州趕到阿拉斯加，與在夏威夷定居的其他家庭成員匯合。

去年，兩姐妹的父母計畫進行一個全家團圓的旅途，最終選定在阿拉斯加的Sitka Sound進行出海垂釣之旅。Michael Tyau說，當時兩姐妹勉強答應了。他們兄妹三人雖在夏威夷長大，但兩姐妹不喜歡潮濕陰冷的環境。

5月25日（周四），Michael Tyau與妻子以及Brandi Tyau和男友從洛杉磯飛到阿拉斯加與其他家庭成員匯合。當時他們一家人居住阿拉斯加Sitka市Kingfisher Charters的一個小木屋裡。

5月26日，一家八口人租賃了兩艘小船，Pockets號和Awakin號出海垂釣。Michael Tyau說，當時他的妻子和兩個妹妹因為暈船需要休息，都沒有參與27日的出海垂釣。到了28日，也就是他們在阿拉斯加旅途的最後一天時，兩姐妹鼓起勇氣參與了進來。

Michael Tyau說，當時船長給了他們很多選擇，他從沒想過這些地方會有任何危險。

Michael Tyau與妻子、父母乘坐的Pockets號小船於當日晚上如期返回了小木屋。但其他五人和船長乘坐的Awakin號卻遲遲未返航，船上成員也沒有回短信。之後，租船公司告知Michael Tyau，Awakin號失去了聯絡信號，他們聯繫不到駕駛該船的船長Morgan Robidou。

Awakin號在那天究竟發生了什麼不得而知。這艘船約九米長，鋁材制。經過海岸搜救員的搜索，最終在船艙內發現了兩姐妹的遺體，在船附近發現了Maury Agcaoili的遺體。截至2日海岸救援隊停止打撈工作，仍未發現Robert Solis和Morgan Robidou的蹤跡。

根據目擊者，28日下午，還有人在Sitka市附近的海域看見Awakin號。搜救隊在當天晚上7時，在距離Sitka10哩外的Low Island發現了半沉沒的Awakin號。

Brandi Tyau和男友Robert Solis在一起有幾十年的時間了，兩人育有一子，Robert Solis在上一段關係中還有三個兒子。Danielle Agcaoili以及Maury Agcaoili育有兩個孩子，其中一個剛剛高中畢業。

Michael Tyau說，一家人有超過十年沒有團聚了。沒想到這次的團聚竟是最後一次，八人大家庭中，如今只剩四人，天人永隔。

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