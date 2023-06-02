我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

北好萊塢家長抗議同性戀造勢 燒毀變性老師旗幟

洛杉磯訊
同性戀造勢活動引來學童家長抗議。(Gettyimages)
同性戀造勢活動引來學童家長抗議。(Gettyimages)

一年一度的同性戀自豪月造勢活動（Pride Day），2日在北好萊塢地區一所小學外遭到超過100名家長的集會抗議，並且燒毀了一名變性老師的旗幟，場面火爆，洛杉磯市警察局和校警奔赴現場維持秩序。

不同規模的抗議同性戀對青少影響的集會和遊行活動，數周以來在洛杉磯各地發生，2日的家長抗議行動最爲激烈。當天抗議行動發生在北好萊塢的Saticoy小學，家長們高舉「不要以打扮為榮」、「父母的選擇很重要」和「不要污染我們的孩子」等標語。在抗議家長們的街對面，約有 100人聚集在一起反抗議，表達LGBTQ的權利和支持。

一位40歲的家長表示，很擔心自己的在該小學上三年級的孩子會被現在混亂的社會思潮污染，涉世未深的孩子們對目前的同性、變性感到困惑。這位家長表示，她厭倦了「宣傳」，尤其是在學校中的過度宣傳，她的孩子上次從學校帶回家了彩虹色貼紙，她不知道孩子在學校中接受了什麼樣的教育。

但現場也有支持同志的人士認為，孩子們需要與真正的同性戀者和父母交談，認為同性戀者的聲音應該被聽到。

抗議家長進一步表示，他們的抗議不是對LGBTQ人士的攻擊，但與此同時，他們希望自己的孩子保持純真，比如LGBTQ人士在周五游行造勢之前宣稱，他們將要給學生們展示視頻，「有些孩子有兩個媽媽，有些孩子有兩個爸爸」，這讓家長們感到憤怒，並互相敦促其他家長當天讓孩子留在家裡，不要去學校。

同性戀 LGBTQ 洛杉磯

上一則

企圖性侵蒙市過路婦女 嫌男保釋金110萬

下一則

打卡Blackpink同款美術館 不僅免費還有超震撼巨幅畫展

延伸閱讀

性侵醜聞纏身2年終判無罪 艾米漢默喊要「重建人生」

性侵醜聞纏身2年終判無罪 艾米漢默喊要「重建人生」
周末這樣玩╱好萊塢 年輕人電影夢起航點

周末這樣玩╱好萊塢 年輕人電影夢起航點
洛杉磯西好萊塢鰻魚餐廳 傳承日本靜岡縣百年美味

洛杉磯西好萊塢鰻魚餐廳 傳承日本靜岡縣百年美味
性侵污名2年 遭好萊塢封殺…男神獲清白：我要重建人生

性侵污名2年 遭好萊塢封殺…男神獲清白：我要重建人生
好萊塢的政治正確用錯地方

好萊塢的政治正確用錯地方
華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…