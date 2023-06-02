北好萊塢家長抗議同性戀造勢 燒毀變性老師旗幟

同性戀造勢活動引來學童家長抗議。(Gettyimages)

一年一度的同性戀 自豪月造勢活動（Pride Day），2日在北好萊塢地區一所小學外遭到超過100名家長的集會抗議，並且燒毀了一名變性老師的旗幟，場面火爆，洛杉磯 市警察局和校警奔赴現場維持秩序。

不同規模的抗議同性戀對青少影響的集會和遊行活動，數周以來在洛杉磯各地發生，2日的家長抗議行動最爲激烈。當天抗議行動發生在北好萊塢的Saticoy小學，家長們高舉「不要以打扮為榮」、「父母的選擇很重要」和「不要污染我們的孩子」等標語。在抗議家長們的街對面，約有 100人聚集在一起反抗議，表達LGBTQ 的權利和支持。

一位40歲的家長表示，很擔心自己的在該小學上三年級的孩子會被現在混亂的社會思潮污染，涉世未深的孩子們對目前的同性、變性感到困惑。這位家長表示，她厭倦了「宣傳」，尤其是在學校中的過度宣傳，她的孩子上次從學校帶回家了彩虹色貼紙，她不知道孩子在學校中接受了什麼樣的教育。

但現場也有支持同志的人士認為，孩子們需要與真正的同性戀者和父母交談，認為同性戀者的聲音應該被聽到。

抗議家長進一步表示，他們的抗議不是對LGBTQ人士的攻擊，但與此同時，他們希望自己的孩子保持純真，比如LGBTQ人士在周五游行造勢之前宣稱，他們將要給學生們展示視頻，「有些孩子有兩個媽媽，有些孩子有兩個爸爸」，這讓家長們感到憤怒，並互相敦促其他家長當天讓孩子留在家裡，不要去學校。