蒙市警方逮捕了37歲的艾爾蒙地市(El Monte)居民Rudy Barboza。(蒙市警局)

「小台北」蒙特利公園市 (Monterey Park)近日在大白天發生一起強姦未遂案,一名女子走在大街上,被一男子襲擊企圖強姦,嫌犯被警方當場逮捕。

根據蒙特利公園市警局5月31日發布的消息,5月28日下午約12時33分,在南大西洋(S Atlantic)大道1800號街區發生一起強姦未遂案。警局接到報警電話趕到現場,在市民幫助下將正在逃跑的歹徒抓捕。

被拘押的男子為37歲的艾爾蒙地 市(El Monte)居民Rudy Barboza。目前警方以企圖性侵 攻擊罪(assault with the intent to commit rape)將其關押,保釋金110萬元。