LA行人慘被撞飛 肇事者逃逸 警公布視頻尋線索

一男子被撞飛。（LAPD）

根據洛杉磯 警方5月31日發布的消息，一名洛杉磯男子在當月14日被一輛灰色豐田 （Toyota） Camry轎車撞飛，目前傷勢嚴重，但無生命危險。警方目前向民眾徵集該案線索，提供有用線索的民眾最高可獲2萬5000元獎金。

影音来源：LAPD / 記者王若然後製

根據洛市警局發布的消息，5月14日晚間約7時55分，一名男子走在洛杉磯3街和Westlake大街西北向交叉口。當時他準備向西走過3街，這時一輛2007至2010年間的灰色豐田Camry轎車將其撞飛後摔倒在地。肇事司機沒有停下來檢查傷者，而是繼續朝西開去，在Alvarado大街向西右轉逃走。

洛杉磯消防局接到報警趕到現場，將傷者轉移至當地醫院。被撞男子傷勢嚴重，但無生命危險，目前他仍在醫院接受救治。

洛杉磯市警局提醒司機，一旦撞到行人，要在安全前提下，儘早停車，報警，並在現場等候警察 和消防員到場。行人在過馬路時要警惕車輛，遵守交通燈指示，走斑馬線。

洛杉磯市府在2015年4月15日通過決議，創建了肇事逃逸線索獎勵基金項目（Hit-and-Run Reward Program Trust Fund）。凡是幫助警局破案抓捕到嫌疑人，或幫助檢控罪犯的線索提供者，可以獲得最高2萬5000元獎金。

有線索的民眾歡迎致電警探Juan Campos，電話：213-8333713，或發電郵：[email protected]。也可以撥打洛杉磯市警局交通部門當班警員，電話：213-8333746。