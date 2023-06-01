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台僑校友捐500萬 助UCSD成立台灣研究中心

記者張庭瑜/聖地牙哥即時報導
廖炳惠（右二）與兩位台灣學生合影，這兩位學生在課後積極幫助台灣中心的工作。（記者張庭瑜/攝影）
廖炳惠（右二）與兩位台灣學生合影，這兩位學生在課後積極幫助台灣中心的工作。（記者張庭瑜/攝影）

聖地牙哥加州大學（University of California San Diego，簡稱UCSD）5月6日成立「台灣研究中心」，獲校友陳秋山博士夫婦慷慨捐款500萬美元，該中心成立將為台灣的研究領域帶來重要的里程碑。中心主任暨教授廖炳惠受訪時指出，該中心將致力於推動台灣在各方面的未來發展和研究，並積極邀請更多學者參與討論，推廣台灣的文化和研究成果到國際社會。

廖炳惠表示，成立「台灣研究中心」始於2021年秋季11月，他與陳秋山先生在電話溝通後，陳秋山表達了捐贈500萬美元給台灣中心的意願。於是，從2022年1月份開始，他們進行了一系列專題討論和研討會活動，包括有關台灣書籍的討論。還舉辦了與台灣1971年轉型相關的演講。此外，也舉辦了一些有關台灣電影的討論會。這些活動旨在推廣台灣的文化和全球化觀點。該中心通過這些活動展示了積極推廣台灣文化和研究成果的努力。未來，該中心將繼續邀請更多學者參與討論，致力將台灣的文化和研究成果傳播到國際社會，促進更深入的交流和了解。

廖炳惠提到，他們的研究範圍主要關注21世紀的台灣。如研究馬祖等外島的變化，從過去的反共基地轉變為如今特殊的文化觀光交流地。也關注台灣與中國的關係，以及這些變化對島上居民的影響、涉及第一代和第二代台美人的相關議題、以及從美麗島事件到台灣民主化的諸多議題。現階段許多美國國會議員也十分關心台美人，並與他們積極交流，為台灣創造了相對開放的空間。他們也強調了台美歷史的重要性，並指出台灣中心在定位上與其他中心有所不同，中心收集了許多台灣人的歷史資料和聲音，相關內容可以在台灣中心的網頁上找到。他們還計劃將這些資料進行數字化處理，目前大部分資料存放在台灣中心的倉庫中。未來中心也計劃招聘更多員工，並與志工合作，整理資料並與圖書館合作。

為了進一步推廣台灣文化，還計劃舉辦一系列活動，包括與台灣的研究交流，以及有關科幻小說和民主的討論。廖炳惠表示，希望在明年夏天舉辦科幻工作坊，討論台灣在科幻文學領域的地位和前景，邀請台灣作家和研究生參與。台灣中心還計劃與台灣會館合作，在全球範圍內推廣台灣文化。他們已經邀請一位導演來講有關台灣歷史和文化的紀錄片，並計劃進一步合作。除了文化活動，台灣中心還計劃開展民主調查項目，希望通過調查台灣人對未來發展的擔憂，以及對中國和南海局勢的看法，為全球智囊團和研究機構提供數據和分析，促進民主和人權的發展。

廖炳惠表示，他們的目標是通過持續的籌款和合作，來確保中心的可持續運營。他們計劃將調查結果和分析結果發布在網頁上，並與其他國際機構合作，繼續努力推廣台灣文化，加強與國際社會的聯繫，並為民主和人權的發展做出貢獻。期待明年夏天舉辦科幻工作坊和其他活動，以及與台灣會館和其他機構的合作。

經費方面，他們其實仍面臨一些挑戰。儘管陳秋山校友已為中心捐款，但中心仍需要逐步發展。目前需要將這筆捐款用於基金以外的事項，如串流和傳遞材料。他們希望能增加更多專業人士的支持，並就台美關係中的各種規定進行溝通。目標是先處理好現有事務，盡量多的轉運資料，舉辦更多活動。而在解決經費問題方面，也在努力確保資金有效利用。

廖炳惠認為台美歷史對理解台灣的發展非常重要。中心未來將致力於收集、保存和研究相關資料，並與台美人合作，推動台灣研究的多樣化發展。他們將繼續努力推進台灣研究中心的發展，通過合作和交流，將更多台灣的文化和研究成果推廣到國際社會。

廖炳惠展示了與台灣相關的電影和書籍，並介紹這些作品，與分享他對台灣文化的熱愛和對...
廖炳惠展示了與台灣相關的電影和書籍，並介紹這些作品，與分享他對台灣文化的熱愛和對台灣的支持。（記者張庭瑜/攝影）

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