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奧斯卡華人女婿攜亞裔參政輕喜劇電影 與妻赴坎城影展

記者楊青/洛杉磯即時報導
奧斯卡華人女婿安德森（左）和太太張曼君（右）携電影團隊參加坎城影展。（張曼君提供）
奧斯卡華人女婿安德森（左）和太太張曼君（右）携電影團隊參加坎城影展。（張曼君提供）

好萊塢導演理查‧安得森（Richard Anderson）與太太張曼君，之前携其執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》前往法國尼斯，參加2023年的坎城電影節（2023 Cannes Film Festival）。

《Lee'd the Way》今年初在洛杉磯The Buffalo 8首映，安德森表示，這部影片在本次坎城電影節上讓更多人認識和喜歡。

《Lee'd the Way》描寫一名亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統，並與一名原住民婦女聯手尋找解決美國社會問題途徑，不同背景但共同的理想使兩人在戰鬥中結下友誼與浪漫愛情。電影聽起來有點政治味道的嚴肅，不過安德森表示，他希望影片能有1939年奧斯卡獲獎影片《Mr. Smith Goes to Washington》的輕喜劇味道。影片在2022年的中美電影節上獲得「金天使獎」「最佳美國獨立電影獎」。

安德森擔任特殊聲效師的《Indiana Jones（奪寶奇兵）》1984年獲得奧斯卡多項大獎。他近年轉變跑道擔任電影導演和製片，與中國合拍《成吉思汗》等影片，而太太、前聯邦教育部助理副部長張曼君（Marina Man-Chun Tse）數十年在華人社區深耕，使安德森對華人和亞裔的生活形態和參政環境瞭解得入木三分。

「美國有了第一位非裔總統，亞裔總統不是不可能的事情」，但安德森表示，他的片子要陳述的不局限於非要出現一個什麼人種的美國總統，而是在這個國度，無論男女、種族、性別取向，只要有能力，都可能當選總統。

影片在2020年美國總統大選首場總統候選人辯論同日開拍，洛杉磯地區太陽谷、好萊塢等都是主要外景地。台灣出生的好萊塢演員涂世旻（Simon Twu）擔任主角。張曼君也在片中串演一名有經驗的參政女士助選，這是她首次在先生導演的片中演出角色。

奧斯卡華人女婿安德森（右）和太太張曼君（左）携電影團隊參加坎城影展。（張曼君提供...
奧斯卡華人女婿安德森（右）和太太張曼君（左）携電影團隊參加坎城影展。（張曼君提供）
安得森執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》參加2023年...
安得森執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》參加2023年坎城電影節。（安德森提供）
安得森執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》參加2023年...
安得森執導和製片的亞裔參政輕喜劇電影《Lee'd the Way》參加2023年坎城電影節。（安德森提供）

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