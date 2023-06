奧斯卡華人女婿攜亞裔參政輕喜劇電影 與妻赴坎城影展

奧斯卡華人女婿安德森(左)和太太張曼君(右)携電影團隊參加坎城影展。(張曼君提供)

好萊塢導演 理查‧安得森(Richard Anderson)與太太張曼君,之前携其執導和製片的亞裔 參政輕喜劇電影 《Lee'd the Way》前往法國尼斯,參加2023年的坎城電影節(2023 Cannes Film Festival)。

《Lee'd the Way》今年初在洛杉磯The Buffalo 8首映,安德森表示,這部影片在本次坎城電影節上讓更多人認識和喜歡。

《Lee'd the Way》描寫一名亞裔自閉症男子Patrick Lee競選美國總統,並與一名原住民婦女聯手尋找解決美國社會問題途徑,不同背景但共同的理想使兩人在戰鬥中結下友誼與浪漫愛情。電影聽起來有點政治味道的嚴肅,不過安德森表示,他希望影片能有1939年奧斯卡獲獎影片《Mr. Smith Goes to Washington》的輕喜劇味道。影片在2022年的中美電影節上獲得「金天使獎」「最佳美國獨立電影獎」。

安德森擔任特殊聲效師的《Indiana Jones(奪寶奇兵)》1984年獲得奧斯卡多項大獎。他近年轉變跑道擔任電影導演和製片,與中國合拍《成吉思汗》等影片,而太太、前聯邦教育部助理副部長張曼君(Marina Man-Chun Tse)數十年在華人社區深耕,使安德森對華人和亞裔的生活形態和參政環境瞭解得入木三分。

「美國有了第一位非裔總統,亞裔總統不是不可能的事情」,但安德森表示,他的片子要陳述的不局限於非要出現一個什麼人種的美國總統,而是在這個國度,無論男女、種族、性別取向,只要有能力,都可能當選總統。