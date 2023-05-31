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南加內陸42歲男子殺母被捕 面臨謀殺指控

聖伯納汀諾訊
42歲的兒子殺害自己的母親被捕。(Unsplash.com)
42歲的兒子殺害自己的母親被捕。(Unsplash.com)

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警察局稱，一名蘋果谷（Apple Valley）男子日前因謀殺其母親而被捕。

警局在新聞稿中指出，案發時間是5月28日（周日）晚上7時剛過，案發地點位於雪莉巷（Sherri Lane）15500號街區的一所民宅，受害者是68歲的Beth Ann Kahkosko，她被發現時頭部和面部受傷，當場宣布死亡。

經過調查，警方確認，她42歲的兒子Joshua Adam Kahkosko是嫌疑人。

根據監獄記錄，嫌疑人Joshua已於30日（周二）凌晨2時20分，在勝利谷(Victorville)熊谷路（Bear Valley Road）13760號被捕。他面臨謀殺指控，被關押在西谷拘押中心（West Valley Detention Center ），不得保釋，將於6月1日（周四）在勝利谷高等法院出庭。

任何有信息的人都可以撥打 909-890-4904 ，聯繫警探 Andrew Montbriand。來電者如想保持匿名，可以通過800-78CRIME，或wetip.com 聯繫 WeTip。

警察 監獄 南加

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