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LA僑領被捕╱安保合作人士：林峰很神秘 好像在做什麼大事

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
林峰在社團活動上留影。（本人提供）
林峰在社團活動上留影。（本人提供）

遭聯邦執法人員拘捕的林峰，移民美國前，曾是中國自行車國家隊成員，先後多次打破全國紀錄，獲得亞洲冠軍。移民美國後，他開始從事安保服務。他曾表示，曾多次為中領館活動提供安保服務。而曾與林峰在安保方面有合作的華人表示，林峰做事顯得很神秘，似乎有很多重要的事情。

林峰曾在接受本報採訪時表示，中領館外交官出席的活動，都是他參與安保服務，個別時候，也可以提供貼身安保。也有明星和政要參與的活動，他和其他安保人員提供場地保衛，確保安全。他說，主要還是根據保護者的需求，確定不同的安保級別。作為近身保鏢，收入也比一般保安高一些，至少報酬高出一倍半。

林峰在美國從事貼身安保服務近十年，他曾是職業運動員，身高181公分，體重90公斤，而且安保知識全面，反應機敏，在華人安保界，很是搶手。

與林峰有過合作的華人安保專家李先生表示，與林峰幾次合作，覺得對方做事沉穩，鮮少出差錯，但也很神秘，總是覺得他正在做什麼大事情。

另一位不願具名的資深安保人士說，幾年前，陳軍曾詢問過他是否有合作機會，內容與打擊法輪功有關。這位人士因故沒能合作，但推薦了林峰。他表示，知道陳軍與林峰接觸過幾次，後來愈來愈密切，但最近就不知道發展到什麼程度。而他聽到兩人被抓的消息，有些後怕。

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